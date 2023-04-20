TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, deprem felaketinin acısının yüreklerde yaşandığı bu dönemde Ramazan Bayramı'nın karşılandığını belirterek, "Ramazan Bayramı'nın ulusumuza, ülkemize, dünyamıza, tüm...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, deprem felaketinin acısının yüreklerde yaşandığı bu dönemde Ramazan Bayramı'nın karşılandığını belirterek, " Ramazan Bayramı'nın ulusumuza, ülkemize, dünyamıza, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, hoşgörü, bereket, affetme ve sabır ayı olan ramazanın ardından birlik ve beraberliğin daha da pekiştirildiğini, sevinçlerin, mutluluğun ve üzüntülerin paylaşıldığı bir bayramın idrak edildiğini belirtti.

Deprem felaketinin acısının yüreklerde yaşandığı bu dönemde Ramazan Bayramı'nın karşılandığını belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Karşılıklı saygı ve sevgiyi yücelten bayramlar, dargınlık ve kırgınlıkların bir yana bırakılarak güzelliklerin paylaşıldığı, sevgi ve saygının arttığı, insanların birbirlerine yakınlaştığı bir ortam oluşturur. Ramazan Bayramı'nın barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü gibi değerleri yaşam biçimi olarak benimsememize, ayrımcılığın ve şiddetin yaşanmamasına, barışın egemen olmasına vesile olmasını arzu ediyorum. Ramazan Bayramı'nın ulusumuza, ülkemize, dünyamıza, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."