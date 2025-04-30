TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan 1 Mayıs Mesajı
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çalışanların haklarına vurgu yaparak, adil ve kapsayıcı bir çalışma hayatının önemini belirtti.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Emeğin karşılığını bulduğu adil ve kapsayıcı bir çalışma hayatı; demokratik, huzurlu ve sürdürülebilir bir toplumun en temel yapı taşlarındandır. Çalışanların haklarının güvence altına alındığı, katılımcı ve insana yakışır çalışma koşullarının oluşturulduğu bir gelecek hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutluyor, bu anlamlı günün birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını daha da güçlendirmesini diliyorum" dedi. - ANKARA