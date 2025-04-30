TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan 1 Mayıs Mesajı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Emeğin karşılığını bulduğu adil ve kapsayıcı bir çalışma hayatı; demokratik, huzurlu ve sürdürülebilir bir toplumun en temel yapı taşlarındandır. Çalışanların haklarının güvence altına alındığı, katılımcı ve insana yakışır çalışma koşullarının oluşturulduğu bir gelecek hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutluyor, bu anlamlı günün birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını daha da güçlendirmesini diliyorum" dedi. - ANKARA