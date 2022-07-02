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TÜRMOB başkan adayını tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
TÜRMOB başkan adayını tanıttı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) başkan adayını ve yönetim kurulu adaylarını tanıttı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) başkan adayını ve yönetim kurulu adaylarını tanıttı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) başkan adayı ve yönetim kurulu adaylarını tanıttığı toplantı gerçekleştirdi. Ankara'da bir restaurantta gerçekleştirilen toplantıya birçok serbest mali müşavir ve yeminli mali müşavir katıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRMOB Başkan adayı Ali Nazım Tekelioğlu şu ifadelere yer verdi:

"2022 seçim döneminde, mesleğimize daha çok hizmet vermenin verdiği heyecanla, herkesin sesine kulak veren çoğulcu ve çözüm odaklı bir yaklaşımla istişare hafızası, en önemlisi de birlikte çalışmanın karalılığıyla yola çıktık. Artık günümüz meslekte birlik, beraberlik ve dayanışma günündür. Gün meslektaşımızın alın terinin hakkını, alın terimizle koruyabilmek günüdür. Günümüz mesleki konularda çözüm odaklı görüş sunmak, sorumluluk alabilme günüdür. Ülke ekonomisinde etkin rol alabilme günüdür. Velhasıl günümüz tam bir kariyer meslek hedefimize varabilme günüdür. Bilim ve bilginin gücünü referans alan, katılımcı anlayışa sahip, mesleki kazanımlar etrafında tüm meslektaşlarımızı birleştirecek fayda modelini benimsemiş, farklı düşüncelere saygılı, mesleki ahlakı, bayrak ve insan sevgisi misyonunda buluşmuş, insan haklarına, evrensel hukuk kurallarına dayalı, mesleki yetkinliğe hazi bir ekiple mesleğimize hizmet etmek üzere yola koyulduk". - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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