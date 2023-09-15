TürkTraktör, çiftçilerle toplu bakım etkinliğinde buluştu

TürkTraktör, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleşen "Toplu Bakım Etkinliği"nde çiftçilerle buluştu.

Türk Traktör açıklamasına göre, 14 Eylül'de New Holland markalı traktörlerin gücüne güç katmak için düzenlenen "Toplu Bakım Etkinliği"nde traktör sahipleri, ücretsiz traktör kontrolü ve ücretsiz bakım işçiliğinden faydalandı.

Traktör sahiplerinin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca, New Holland hediye kitleri de dağıtıldı. Çiftçiler ve aileleri, gün boyunca uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirmeleri dinledi ve keyifli anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, "'Tarımı Dönüştürür Geleceğe Hazırlar' amacımızın bir simgesi olarak Türkiye'nin dört bir köşesine yayılan bayi ve servis ağımız ile Türk tarımının en büyük ailesiyiz. Bu büyük aileyi yıl boyunca farklı vesilelerle bir araya getirmenin tarif edilemez mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Çiftçimizin her ihtiyacında yanında olmayı misyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Tarımsal üretimin kilit unsurlarından biri olan traktörlerin bakımını hatırlatmak ve teşvik etmek üzere düzenlediğimiz dünyada eşine az rastlanan ve Türkiye'de tek olan bu etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutluyuz. Geniş bayi ve servis ağımız ile ülkemizin her köşesinde yüksek hizmet kalitesini sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin en çok tercih edilen traktör markası New Holland'ın ülke geneline yayılmış uzman kadroları 81 ilde gerçekleştirdikleri 99 farklı nokta ziyaretleriyle gün boyunca toplamda 2 bin 200 traktörün ücretsiz kontrolünü yaparken, çok sayıda traktörün daha verimli çalışmasını sağlayacak birçok bakım ve onarımı da gerçekleştirdi.