TürkTraktör, Bursa Tarım Fuarı'nda yeni ürünlerini sergiliyor

TürkTraktör, bugün başlayan ve 7 Ekim'e kadar sürecek olan 20. Bursa Tarım Fuarı'nda yeni ürünlerini çiftçilerle buluşturuyor.

Şirket açıklamasına göre, New Holland T4B, T3S, T5 BLM ile Case IH Farmall X serisi ve Case IH Puma 260'ı Türkiye'de ilk kez Bursa'da sergileyen TürkTraktör, hassas tarım ürünleri ve yeni tarımsal ekipmanları da fuarda üreticilerin beğenisine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, bereketli toprakları ve yüksek üretim gücüyle Türk tarımının en önde gelen şehirlerinden Bursa'da bir kez daha çiftçilerle bir araya geliyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TürkTraktör'ün 69 yıldır çiftçilerin her türlü ihtiyacında yanında olduğunu aktaran Özüner, "70 yıla yaklaşan tecrübemizle, ülkemizi ve çiftçimizi geleceğin tarımına hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürdürülebilir ve verimli bir tarım için yeni teknolojilere ve tasarıma sahip traktörlerimiz ile ekipmanlarımızı Bursa'da çiftçilerimizin beğenisine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Özüner, Bursa Tarım Fuarı'nda New Holland T4B, T3S, T5 BLM ile Case IH Farmall X serisi ve Case IH Puma 260 traktörlerinin ilk kez görücüye çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"2023 yılında ürünlerimizde Faz 5 emisyon seviyesine geçişi hız kesmeden sürdürüyoruz. TürkTraktör olarak en yeni modellerimizi de ilk kez Bursa'da çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Güçlü, verimli ve çevreci özellikleriyle öne çıkan New Holland T4B, T3S, T5 BLM ile Case IH Farmall X ve Case IH Puma 260 traktörlerimizin fuarın yıldızı olacağına eminim. Yine bu fuarda ilk kez sergilenecek olan New Holland CX5.90 ve CH7.70 biçerdöverler, New Holland FR650 kendi yürür silaj makinesi, New Holland ProBelt silindirik balya makinesi, New Holland Density büyük balya makinesi ile Case IH Density büyük balya ve yeni tasarım RedPro toprak işleme makinelerinin de büyük ilgi toplayacağından şüphem yok."

Tarlam Cepte kullanıcı sayısı 130 bini geçti

TürkTraktör'ün çiftçilere dijital karar desteği sunmak amacıyla hayata geçirdiği mobil uygulaması Tarlam Cepte kullanıcı sadakatini öne çıkaran kampanyaları ile Bursa Tarım Fuarı'nda yer alıyor. Kullanıcı sayısı 130 bini geçen Tarlam Cepte standında ilk kez dijital çarkıfelek geliştirmesi ile uygulamaya üye olacak yeni kullanıcılar için; ekipman, yedek parça indirimi, 1 yıl ücretsiz Tarlam Cepte üyeliği ve farklı marka hediyeleri ile oyunsal kullanıcı deneyimi yer alıyor. Bursa Tarım Fuarı'na özel olarak Tarlam Cepte'nin tüm kullanıcılarına özel 150 TL Opet akaryakıt puan hediyesi de bulunuyor.

Bursa Tarım Fuarı'na özel olarak ekim ve kasım aylarında geçerli kampanya kapsamında New Holland T7 ve T7HD, Case IH Puma ve Optum model traktör alanlara 100 bin TL değerinde Opet Yakıt Puan hediye edilecek.

Ekim ayında gerçekleştirilecek New Holland TR6s model traktör alımlarında, küçük balya makineleri, yuvarlak balya makineleri, döner kulaklı pulluklar ve dik rotovatör ürün gruplarında geçerli 50 bin TL indirim çiftçileri bekliyor.

TürkTraktör, tarımsal ekipmanlarıyla fuarda

TürkTraktör, tarımsal ekipmanlarıyla Bursa Tarım Fuarı'nda geniş, donanımlı ve yeni ürün yelpazesiyle yer alıyor. Toprak işleme makinesi, ot toplama tırmığı, römork, teleskopik yükleyici, küçük ve büyük balya makinesi, silaj makinesi, biçerdöver gibi çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun, modern ve yüksek teknolojili tarım ekipmanları fuar boyunca TürkTraktör standında sergileniyor.

New Holland CX5.90 ve CH7.70 Biçerdöver, New Holland FR650 kendi yürür silaj makinesi, New Holland Density büyük balya makinesi, New Holland ProBelt silindirik balya makinesi ile Case IH LB 424 Density büyük balya makinesi ve RedPro toprak işleme makineleri de TürkTraktör standında sergilenen yeni tarımsal ekipmanlar arasında yer alıyor. Ek olarak müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürün gamına dahil edilmiş Fantini Mısır tablası da fuar boyunca çiftçilerin beğenisine sunuluyor.

TürkTraktör Hassas Tarım ürün gamında yer alan otomatik dümenleme sistemi, akış ve uygulama kontrol sistemlerine ek olarak yerli olarak geliştirilen filo ve traktör takip sistemi TTConnect ve akıllı yönlendirme sistemi TTGuide ürünleri de fuar boyunca tanıtılıyor.

Dünyada tarım teknolojilerinin öncü şirketlerinden Trimble'ın Türkiye'deki yetkili satış ve servis distribütörü olan TürkTraktör, Bursa Tarım Fuarı'nda çiftçilerin çalışma performanslarını artıracak hizmetlerini de Türk çiftçisiyle buluşturuyor. Trimble'ın otomatik dümenleme sistemleri New Holland ve Case IH markalarının traktörlerine uyarlanıyor ve kullanıma hazır şekilde kullanıcısına ulaştırılıyor. TürkTraktör fabrikalarında araç üstü montajı sağlanan Trimble ürünleri için şirket satış sonrası hizmetlerini de sunuyor.