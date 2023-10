TürkTraktör, 2023'te dış satım rekorunu kırmayı hedefliyor

Türkiye'nin traktör ihracatının büyük çoğunluğunu karşılayan TürkTraktör, 2023'ü geçen yıl 17 bin adetle kırdığı dış satım rekoruna ulaşarak kapatmayı hedefliyor.

Bursa 20. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı (BURTARIM 2023) için kente gelen TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, firmanın üretimi, yatırımları ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Özüner, ana yatırım odaklarının emisyon geçişinden dolayı Faz 5 motorların geliştirilmesi, Ankara fabrikasında üretilmesi ve buna uygun şekilde makine tezgah parkının yenilenmesi olduğunu, bu çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 70 milyon avroluk kredi anlaşması yaptıklarını, bunun önemli bölümünün modernizasyon ve yenileme olarak Faz 5 motorların geliştirilmesiyle ilgili olduğunu aktaran Özüner, "Son 2-3 seneye baktığımız zaman biz bu dönemde birçok modernizasyon yatırımını da gerçekleştirdik. Bunların içinde yeni dişliler üretmek için yaptığımız ek yatırımlar, yeni şaftlar, ısıl işlem tezgahlarımızda yaptığımız yatırımlar; bizim daha böyle dikey dediğimiz katma değeri yüksek işlerimizin çoğunu zaten Ankara fabrikasında 'Daha iyi nasıl yapabiliriz?' diye yoğun yatırımlarımız oldu." diye konuştu.

Yenilenebilir enerjiye de yatırım yapıyorlar

Özüner, T5 ve Farmall C ürünlerde kullanılan şanzımanların yeni bir yatırım olduğunu ifade etti.

Bu şanzımanların Türkiye'de bu yıl kullanılmaya başlandığı bilgisini veren Özüner, şunları anlattı:

"Yine mart ayında yeni bir ürün sunmuştuk, onun yatırımları devam etti. Son dönemdeki ana yatırımlarımız hep ürün odaklı. Şanzıman, aks, dişli, motor. Bütün gündemimiz buydu. Bir de özellikle bu sene başında tam randımanlı devreye aldığımız kabin yatırımımız vardı. Biz kabini kendimiz üretmiyorduk. Onun birinci fazını bu sene içinde devreye aldık. Önümüzdeki senenin sonunda da ikinci fazını devreye alarak kabin alanındaki bilgi birikimimizi de artıracağız. Traktör zaten 4 ana parçadan oluşuyor; şanzıman, kabin, akslar ve motor. Dolayısıyla bir kabinde eksikliğimiz vardı. Onun da Erenler fabrikamızda üretimine başlayarak zaten bu eksikliğimizi de giderdik."

Özüner, yenilenebilir enerji kullanımının, TürkTraktör'ün 2023 ve 2024'ün en önemli yatırımları arasında yer aldığına dikkati çekti.

Son dönemde yatırımlarını büyük oranda solar enerjiye yönlendirdiklerini dile getiren Özüner, bu yıl Erenler fabrikasında güneş panellerini devreye aldıklarını, gelecek sene de Ankara fabrikasıyla ilgili yatırımların süreceğini ifade etti.

"Pazar payımız yüzde 45 ila 50 arasında birçok faktöre göre her sene değişiyor"

Aykut Özüner, daha çok üretmeyi ve iki traktörden birini satan şirket olmayı hedeflediklerini vurguladı.

New Holland ve Case olmak üzere iki markaya sahip olduklarını anımsatan Özüner, "Pazar payımız yüzde 45 ila 50 arasında birçok faktöre göre her sene değişiyor. New Holland zaten 17 senedir lider bir marka. Case markasına çok önem veriyoruz, büyütmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene pazarı 3'üncü olarak bitirdi. Aynı performansı bu sene de devam ettiriyoruz." dedi.

Daha önce Türkiye traktör pazarında maksimum satış adedinin 68 bin seviyesine çıktığını bildiren Özüner, artan satışlarla sektörün 2023'ü 72 bin ila 80 bin aralığında kapatmasını beklediklerini belirtti.

İç ve dış pazar satış hedeflerine değinen Özüner, şunları kaydetti:

"Hedefimiz olan iki traktörden birine yakın traktörü satacak şekilde bir yandan sahada ticari faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyoruz bir yandan da önümüzdeki seneye Faz 5 emisyon motorları hazır olacak şekilde de bütün yatırımlarımıza devam ediyoruz. İhracatta geçtiğimiz sene rekordu, 17 bini geçmiştik. Bir önceki sene 16 bindi. (2023 yılında) Şimdi 8 aylık sonuçlarımızı açıkladık. 8 ayda, bir önceki senenin yüzde 16 üzerindeyiz. İhracatta yaklaşık 12 bin 200 adet satış yaptık. Türkiye'de iş yaparken ihracatta da kuvvetli olmanız çok önemli. Bu sene de hem iç pazar hem ihracat dengesini geçtiğimiz senelere paralel bir şekilde sağlıyoruz. Benzer bir performans bekliyoruz. Bu seneyi de başarılı bir şekilde inşallah kapatacağız."