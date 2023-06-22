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Türkşeker aracılığıyla 714,8 milyon liralık pancar avans ödemesi yapıldı

Türkşeker aracılığıyla 714,8 milyon liralık pancar avans ödemesi yapıldı

Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla 714,8 milyon liralık pancar avans ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla 714,8 milyon liralık pancar avans ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını ifade etti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, pancar avans ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 714 milyon 823 bin liralık pancar avans ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı TÜRKŞEKER Ekonomi Haberler

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