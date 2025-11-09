Haberler

TÜRKSAT, Sahil Güvenlik Radyosu ile Denizcilerin İletişimini Güçlendiriyor

Güncelleme:
TÜRKSAT AŞ, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın devreye aldığı Sahil Güvenlik Radyosu'nun uydu yayın hizmetini üstlendi. Ege Denizi'ndeki denizciler için hayati öneme sahip bilgilere kesintisiz erişim sağlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜRKSAT AŞ, denizlere yönelik güvenlik ve iletişim altyapısında yeni bir döneme adım attı.

TÜRKSAT, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizcilere yönelik devreye aldığı Sahil Güvenlik Radyosu'nun uydu yayın hizmetini yürütmeye başladı. Şirketin uyduları üzerinden kesintisiz yayına başlayan Sahil Güvenlik Radyosu, Ege Denizi'ndeki balıkçılar, ticari gemiler ve denizciler için hayati öneme sahip anlık bilgi ve uyarıları artık uydu kapsama alanı güvencesiyle ulaştırıyor.

Karasal vericilerin erişemediği noktalarda Türksat 4A uydusunun batı kapsama alanı da devreye girdi ve yayın, uydu alıcıları aracılığıyla da dinlenebiliyor.

Böylece, şirketin güçlü uydu altyapısıyla Sahil Güvenlik Radyosu'nun yayınları, yalnızca Ege Denizi ile sınırlı kalmayacak. Batıda İngiltere kıyılarından doğuda İran içlerine, kuzeyde İskandinavya'dan güneyde Kuzey Afrika'ya kadar uzanan geniş coğrafyada seyir halindeki gemiler, Sahil Güvenlik Radyosu'na erişebilecek. Böylece yalnızca Ege Denizi'ndeki değil, dünyadaki denizciler de kesintisiz iletişim ve güvenlik imkanına kavuşacak.

Üç denizde de kesintisiz iletişim sağlanacak

TÜRKSAT uydularının kapsama gücüyle Sahil Güvenlik Radyosu'nun yayınları, denizde emniyeti hedefleyen kritik bilgileri de geniş bir coğrafyaya taşıyacak. Balıkçılar, ticari gemiler, yatçılar ve uluslararası sularda seyreden denizciler, hava durumu raporlarından fırtına uyarılarına, seyir güvenliği bilgilendirmelerinden kritik duyurulara kadar pek çok hayati bilgiyi kesintisiz alabilecek. Denizciler radyo sayesinde anlık uyarılar ile risklerden haberdar olarak yolculuklarını daha güvenli sürdürebilecek.

Radyonun yayın akışında Türkçe müziklerin de yer almasıyla Türkiye'nin kültürel izi de dünya denizlerinde duyurulacak.

Türkiye'nin "mavi vatan" vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirilen projenin stratejik önemi kapsamında ilk etapta Ege Denizi'nde başlayan yayınların, gelecek dönemde Akdeniz ve Karadeniz'de de yayılması planlanıyor.

Böylece Türkiye, üç denizde de denizcilere kesintisiz iletişim ve güvenlik sağlayan TÜRKSAT uydu altyapısına dayalı denizcilik amaçlı ilk radyo sistemini hayata geçirmiş olacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
title
