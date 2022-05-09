TÜRKSAT'ın desteklediği BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri başlıyor - Haberler

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TÜRKSAT'ın desteklediği BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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TÜRKSAT'ın desteklediği BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri başlıyor

Bursa Teknik Üniversitesi Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu tarafından düzenlenen BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri'nin beşincisi TÜRKSAT A.Ş.'nin iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek.

BURSA (İHA) - Bursa Teknik Üniversitesi Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu tarafından düzenlenen BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri'nin beşincisi TÜRKSAT A.Ş.'nin iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek.

Bursa Teknik Üniversitesi Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu tarafından düzenlenen "BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri'nin beşincisi Türk havacılık ve savunma sanayii şirketlerinin katılımı ve TÜRKSAT A.Ş.'nin iletişim sponsorluğunda 11-13 Mayıs tarihlerinde Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Bayezid Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın da desteklediği etkinliğe katılan savunma ve havacılık şirketlerinden temsilciler öğrencilerle bir araya gelerek, faaliyet alanları ve ürünleriyle ilgili sunumlar yapacak. Birçok hediyenin çekilişle öğrencilere dağıtılacağı etkinlik sonrasında tüm katılımcılara "BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri" katılım sertifikası verilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Savunma Sanayi, Havacılık, Bursa, Uzay, Ekonomi, Haberler

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