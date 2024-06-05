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Türksat AŞ, 3. Aksaray Bilim Festivali'ne iletişim desteği sağlayacak

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Türksat AŞ, Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Aksaray Bilim Festivali'ne iletişim desteği sağlayacak. Festival, 7-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 100'den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlik, bilim ve teknoloji üreten kurum ve firmaları bir araya getirerek, vatandaşların bilgi ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor. Festivalin 200 bin kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Türksat AŞ, 3. Aksaray Bilim Festivali'ne iletişim desteği sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde 7-9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Türksat'ın iletişim desteği vereceği festival, 100'den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla yapılacak.

Bilim ve teknoloji üreten kurum ve firmaları buluşturarak, vatandaşın bilgi ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefleyen etkinliği, 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Aksaray Belediyesi Aksaray Türksat Etkinlik Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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