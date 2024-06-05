Türksat AŞ, 3. Aksaray Bilim Festivali'ne iletişim desteği sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde 7-9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Türksat'ın iletişim desteği vereceği festival, 100'den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla yapılacak.

Bilim ve teknoloji üreten kurum ve firmaları buluşturarak, vatandaşın bilgi ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefleyen etkinliği, 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.