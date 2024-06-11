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Türksat AŞ, 2023 Yılında 1 Milyar 472 Milyon Liralık Yatırım Yaptı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türksat AŞ, geçen yıl 1 milyar 472 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Şirketin toplam net satışları ise 13 milyar 851 milyon liraya ulaştı. Türksat AŞ, uydu ve kablo haberleşme altyapısını geliştirmek için yapılan yatırımlarla kablonet ve kablo TV abone sayısını da artırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Türksat AŞ, geçen yıl 1 milyar 472 milyon liralık yatırım yaptı.

AA muhabirinin, Türksat AŞ 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, kuruluş geçen yıl toplam net satışlarını 13 milyar 851 milyon liraya çıkardı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 3 milyar 311 milyon liraya yükselten şirketin FAVÖK marjı yüzde 24'ü buldu.

Her yıl yapılan yatırımlarla özellikle uydu ve kablo haberleşme altyapısını geliştiren şirket, 2023'te 1 milyar 472 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Bu dönemde kablonet ve kablo TV abonelerinde de artış oldu.

2022'de yaklaşık 1 milyon 253 bin olan kablonet abone sayısı 2023'te 1 milyon 334 bine ulaştı. Kablo TV abone sayısı da aynı dönemde 1 milyon 333 binden 1 milyon 358 bine yükseldi.

e-Devlet'te aylık ortalama 1 milyar 35 milyon işlem

Kurulduğu günden bu yana kullanım sayısı hızla artan e-Devlet hizmetlerine talep 2023'te de artarak devam etti. Önceki yıl, aylık ortalama 836 milyon işlem yapılan e-Devlet Kapısı'nda 2023'te aylık ortalama 1 milyar 35 milyon işleme imza atıldı.

Kullanıcı sayısı 64 milyonu geçen e-Devlet Kapısı'nda vatandaşlar 1016 kuruma ait 7 bin 741 hizmete kesintisiz erişebiliyor.

Belgenet ürününü kullanan kurum sayısı 105'e, kullanıcı sayısı ise 450 bine ulaştı.

Şirket, evrensel hizmet kapsamında yürüttüğü 962 mobil haberleşme sahasının kurulumlarını büyük ölçüde tamamladı ve daha önce mobil haberleşme altyapısı olmayan birçok köye bu hizmeti ulaştırdı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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