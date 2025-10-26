Haberler

TÜRKSAT 5,5 Milyon Haneye Fiber Altyapı Sağlayacak

Güncelleme:
TÜRKSAT, 'Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü Projesi' kapsamında, geçen yıl 1 milyon hanede fiber altyapı tamamlayarak toplamda 5,5 milyon haneye ulaşmak için çalışmalara hız verdi. Karaman'da yüzde 100 fiber dönüşüm gerçekleştirildi.

TÜRKSAT, geçen yıl sonunda 1 milyon hanede fiber altyapıyı tamamlarken, bu imkanı toplamda 5,5 milyon haneye ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket "Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü Projesi" kapsamında kablo internet altyapısını eve kadar fiber (GPON) teknolojisine dönüştürerek, 5,5 milyon haneyi 1000 Mbps (1 Gbps) hızla buluşturmak için adımlarını hızlandırdı.

Şirket, proje doğrultusunda, altyapısının bulunduğu tüm şehirlerde uzun ömürlü ve çevre dostu altyapıyla hız, düşük gecikme süresi ve kesintisiz bağlantı sağlayacak. TÜRKSAT, daireye kadar fiber internet hizmetiyle tüm kullanıcıları için altyapı yenileme işini ücretsiz yapacak, müşteri modemlerini yeni nesil fiber modemlerle değiştirerek, veri yükleme ve indirmede yeni dönem başlatacak.

Karaman yüzde 100 fibere geçti

Bu kapsamda geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon hanede fiber altyapı çalışmaları tamamlandı. Kısa sürede 2 milyon evde fiber internet altyapısına ulaşmak için çalışmalarını sürdüren TÜRKSAT, ilk olarak Karaman'da yüzde 100 fiber dönüşümü gerçekleştirdi. Şirket, Karaman'ın tamamına 1 Gbps'ye kadar çıkan yüksek hızda, kesintisiz ve güvenli internet vermeye başladı.

Şirket, fiber optik kablo altyapısını her yıl istikrarlı biçimde genişletmeye devam ediyor. 2022'de yaklaşık 21 bin kilometre olan fiber kablo uzunluğu, bu yıl yaklaşık 28 bin kilometreyi buldu. Yılın sonunda ise fiber uzunluğunun 30 bin kilometreyi aşması öngörülüyor.

Ayrıca bireysel kullanıcılar için sunulan eve kadar fiber internet ile yüksek hızda oyun, içerik üretimi ve kesintisiz bağlantı ihtiyacı karşılanıyor. GPON teknolojisiyle evlerde büyük dosya paylaşımları, yüksek çözünürlüklü video yüklemeleri ve bulut tabanlı uygulamalara erişim, 1000 Mbps hızında sağlanıyor. Kurumsal kullanıcılar içinse simetrik internet, yüksek verimlilik ve güvenli bağlantı avantajları sunuluyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
