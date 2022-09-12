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Expo Tech, Türksat'ın desteği ile 14 Eylül'de başlıyor

Ekonomi Haberleri

Expo Tech, Türksat'ın desteği ile 14 Eylül'de başlıyor

Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın 2'ncisi, 14-17 Eylül 2022 tarihlerinde Türksat'ın desteği ile İzmir Fuar alanında düzenlenecek.

Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın 2'ncisi, 14-17 Eylül 2022 tarihlerinde Türksat'ın desteği ile İzmir Fuar alanında düzenlenecek.

Türksat'ın iletişim desteği vereceği fuarda, 'Yeşil Mutabakat ve Temiz Enerji' kapsamında 12 panel, 10 konferans, 8 sektör toplantısı, B2B iş görüşmeleri ve proje yarışması (Hackathon – Makeathon - Ideathon) gerçekleşecek. 'Yerli Üretim, Global Ticaret' temasıyla düzenlenecek fuar ile sektöründe lider sanayicilerin tedarikçilerle buluşarak iş gücünü büyütmesi ve üretimlerde yerlilik oranının artırılması amaçlanıyor. Expo Tech'de, otomotivden savunma sanayine, tarımdan gıdaya, enerjiden bilişime kadar tüm sektörlerdeki teknolojiyi kullanan üreticiler yer alacak.


- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türksat İzmir Eylül Ekonomi Güncel Haberler

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