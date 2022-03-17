TÜRKPATENT Başkanlığı sona eren Habip Asan'a uluslararası görev

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanlığı görevi sona eren Prof. Dr. Habip Asan, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatında (WIPO) "Geçiş Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler (TDC) Bölümü Direktörü" oldu.

TÜRKPATENT'ten yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim 2008'den bu yana 14 yıldır TÜRKPATENT Başkanlığı yapan Asan, uluslararası alanda önemli bir göreve getirildi.

Asan, dünya çapında 300'den fazla kişinin yarıştığı ve pek çok yazılı ve sözlü sınav süreçleri sonunda, merkezi Cenevre'de bulunan WIPO'da "Geçiş Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler Bölümü Direktörü" seçildi. Bu birim, Orta Avrupa, Baltık ülkeleri, Akdeniz ülkeleri ( Türkiye dahil), Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri ve gelişmiş ülkelerin bağlı olduğu 60 ülkeden sorumlu bulunuyor. Asan, böylece Birleşmiş Milletlerde görevli en üst düzey Türk yönetici oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Asan'ın TÜRKPATENT Başkanlığı sona ermişti.

TÜRKPATENT'in performansı

Açıklamada, Asan'ın görev yaptığı dönemde TÜRKPATENT'in yürüttüğü çalışmalara ilişkin de bilgi verildi.

Buna göre, TÜRKPATENT, marka, tasarım ve patent başvuruları sayısına göre dünyada en fazla başvuru alan ilk 10 patent kurumu arasında bulunuyor.

Son 14 yılda Türkiye sınai mülkiyet alanında önemli aşamalar kaydederken bu gelişim sınai mülkiyet verilerindeki değişimde de gözleniyor.

2021 WIPO Göstergeler Raporu'na göre TÜRKPATENT, ulusal marka başvurularında dünyada 7'nci, ulusal tasarım başvurularında 4'üncü, ulusal patent başvurularında 14'üncü sırada yer aldı. Genelde ise dünyada 9'uncu olan TÜRKPATENT, Hindistan, Rusya, Brezilya, İspanya, İngiltere gibi ülkeleri geride bıraktı.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen TÜRKPATENT'in 2021 yılında patent, marka ve faydalı model başvurularında önemli derecede artış yaşandı.