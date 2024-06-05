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TÜRKONFED ve Siemens'in Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi İzmir'de Açıldı

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TÜRKONFED ve Siemens'in ana paydaşlığındaki Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi'nin yeni dönem açılış etkinliği İzmir'de gerçekleştirildi. Proje kapsamında KOBİ'lerin dijital dönüşümünü kolaylaştırmayı hedefleyen eğitim çalışmaları düzenlenecek.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından 2018'den bu yana sürdürülen Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi'nin yeni dönem açılış etkinliği İzmir'de yapıldı.

TÜRKONFED ve Siemens'in ana paydaşlığındaki projenin dönem açılışı kapsamında Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde toplantı düzenlendi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Salih Özen, burada yaptığı konuşmada, sanayi ve ticaret hayatının dönüşümler ışığında yeniden şekillendiğini ancak KOBİ'lerin dijital araçları kullanmaktan uzak olduğunu söyledi.

Gelişen yapay zeka ve veri teknolojilerinin KOBİ'ler ile daha büyük ölçekli işletmeler arasındaki verimlilik makasını açtığını dile getiren Özen, şunları ifade etti:

"Dijital dönüşüm, kurumsal ve politik bir seferberlikle birleştiğinde, ekonomik kalkınma için en geçerli kaldıraçtır. Tüm temaslarımızda KOBİ'lerin dijitalleşmesinin önündeki en önemli engellerin teknik rehberlik ve finansman olduğunu gözlemliyoruz. Bu iki soruna yönelik çözümlerin üretilmesi, dijitalleşme yatırımlarını artırarak Türk ekonomisinin verimliliğini güçlendirebilir. Dijital Dönüşüm Merkezi projemizin özü de temelde bu ihtiyacı karşılamaktır. Projemiz kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknik, insan kaynağı, kurumsal kültür ve iş süreçleri alanlarında dijital dönüşümünü kolaylaştırmayı hedefliyoruz. İzmir, Eskişehir, Ordu, Diyarbakır ve Tekirdağ'da düzenleyeceğimiz eğitim çalışmalarıyla toplamda 400 işletmemizin dijital dönüşüm yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Siemens Türkiye Dijital Dönüşüm Projeleri Ülke Yöneticisi Yener Kaan Tunçbilek de yapay zeka ve dijital dönüşüm konusunda artık çok büyük hedefler koymak gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yapay zekayı, dijital dönüşümü şirketimize entegre edelim dönemini geçtik. Şirketimizi, organizasyonumuzu yapay zekaya entegre edelim dönemine girdik. Bunu başarmak için gecikmeksizin, işbirliklerine kapı açmanın, güçlü paydaşlar bulmanın zamanı. Kendi başımıza ilerlediğimizde etkili bir dönüşüm gerçekleştiremediğimizi birçoğumuz gördük. Dijital dönüşüm artık bir seçenek değil, bir zorunluluk."

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş de İzmir'in dijital dönüşümde önemli adımlar atan, bu alanda kendine güçlü yer edinen bir kent olduğunu, şehirdeki KOBİ'lerin de bu dönüşüm için motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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