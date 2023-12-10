TÜRKONFED, orta eğitim tuzağına odaklanacak

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, orta eğitim tuzağını, gelecek yılın ana çalışma alanlarından birisi olarak belirlediklerini ve konuya ilişkin bir rapor hazırlayacaklarını ifade etti.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, Konfederasyon, "Yeni Dönem Yeni Ufuklar" vizyon belgesini 81 ili kapsayan 26 bölgesel federasyonunun sorumluluk alanındaki illerde anlatmak üzere gerçekleştirdiği buluşmalar kapsamında, 100. Yıl Zirvesi'ni Ankara'da gerçekleştirdi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, teknoloji ve verimlilik temelli, yüksek katma değerli üretimi gerçekleştirecek iyi eğitilmiş iş gücünde geriye düşmemesi gerektiğine işaret ederek, "Bunun için de teknolojiyle bütünleşik bir eğitim sistemi reformuna ihtiyacımız var. Biz de TÜRKONFED olarak 2024 yılı için ana çalışma alanlarımızdan birini orta eğitim tuzağı olarak belirledik. Orta eğitim tuzağı raporumuzu hazırlayarak 2024 içinde kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da eğitim politikalarını ve müfredatını çağın gereksinimlerine uygun hale getirmenin, bu konuda bilimsel, veriye dayalı reformlar ve bütüncül politikalarla ilerlemenin önemine dikkati çekti.

TÜRKONFED heyeti, zirve kapsamında Anıtkabir'i de ziyaret ederken, TÜRKONFED Ankara Temsilciliği'nin açılışı da yapıldı.