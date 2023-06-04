TÜRKONFED Başkanı Sönmez: İktisat bilimi kurallarını takip eden isimlerin kabinede yer alması memnuniyet verici

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası alanda iktisat bilimi kurallarını takip eden saygın ve deneyimli isimlerin kabinede yer almasını iş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin, "Ulusal ve uluslararası alanda iktisat bilimi kurallarını takip eden saygın ve deneyimli isimlerin kabinede yer almasını, iş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasıyla birlikte Türkiye'yi ikinci yüzyıla taşıyacak kadroların belli olduğunu belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı ve kabinemizin kıymetli bakanlarını tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Ülkemizin kalkınma yolculuğunda ekonomiden demokrasiye, eğitimden gençliğe, kadından çevreye devlet bürokrasisini bilen bakanlarımızın görevlerini, ülkemizin birliği, refahı, huzuru ve barışı için kullanacaklarına inanıyor, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Türkiye'nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olarak, ülkemizin ana gündeminin ekonomi olduğunu savunuyor, bu kapsamda çözüm önerilerimizi hem yetkili kişi ve kurumlar hem de kamuoyu ile paylaşıyoruz. Böylesine kritik bir dönemde ulusal ve uluslararası alanda iktisat bilimi kurallarını takip eden saygın ve deneyimli isimlerin kabinede yer almasını iş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz."

Hayallerdeki Türkiye'yi ve umudu inşa etmek için herkese önemli görevler düştüğünü belirten Sönmez, TÜRKONFED olarak, her zaman olduğu gibi kamu-özel sektör-sivil toplum iş birliğinin bir parçası olmaya, birlikte çalışmaya ve çözüm üretmeye devam edeceklerini aktardı.