TÜRKONFED 15. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Türk İş Dünyası Konfederasyonunun (TÜRKONFED) 15. Olağan Genel Kurulu, "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Ana Rota Eğitim" temasıyla gerçekleştirildi.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez'in bir kez daha seçilerek güven tazelediği genel kurula Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan başta olmak üzere iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen Sönmez, cinsiyet eşitsizliğinin Türkiye'yi kalkınma yolunda geriye çeken eşitsizliklerden olduğunu belirterek, Türkiye'deki en büyük eşitsizliklerden birinin de gelir dağılımında yaşandığına işaret etti.

Daha adaletli paylaşımın sağlanması gerektiğini vurgulayan Sönmez, bölgeler arası gelişmişlik farkının yerel seçimlerin de önemli gündem maddesi olması gerektiğini, yerel yöneticilerin, ulusal ve yerel düzeyde uygulanacak politikaların koordinasyonunu sağlamakla görevli olduklarını bildirdi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da dünya ekonomisinde büyümenin düştüğü ve ticaretin yavaşladığı atmosferde makroekonomideki öngörülebilirliği sağlamak gerektiğini belirterek, "TL'nin değerine istikrar getirmek gerekiyor. Enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek önceliğimiz. Merkez Bankasının, yüksek enflasyonun kontrol altına alınması için başlattığı parasal sıkılaştırma sürecinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dış ticaret açığının iyileşme eğilimine girmesini de ekonomide dengelenme sürecinin bir göstergesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Yatırım Finansman Direktörü Dr. Barış Esen'in moderatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İzmen ve Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Hiçdurmaz'ın katılımıyla "Bilgi Ekonomisi Çağında Orta Eğitim Tuzağından Çıkış!" başlıklı panel düzenlendi. Panelde TÜRKONFED tarafından hazırlanan "Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzaklarının Arkasında Orta Eğitim Tuzağı mı Var?" başlıklı politika notu da paylaşıldı.

"Türk İş Dünyası Konfederasyonu" olarak isim değişikliğine gidildi

Genel Kurulda tüzük değişikliği de yapılarak Konfederasyonun isminin "Türk İş Dünyası Konfederasyonu" olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Konfederasyonun kısa adı "TÜRKONFED" markasının aynı şekilde kullanılmasına devam edilecek.