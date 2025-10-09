Türkiye Yumurta Üretiminde Dünya 7'ncisi, İhracatta İlk 5'te

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, dünya yumurta üretiminde 7'nci sırada bulunan Türkiye'nin, yılda 22 milyar adet üretim ve 450 milyon dolar ihracatla dünya sıralamasında ilk 5 içinde yer aldığını bildirdi.

YUM-BİR Başkanı Afyon, "Dünya Yumurta Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yumurtanın beslenmedeki rolüne dikkat çekti.

Yumurtanın zengin ve eşsiz besin içeriğiyle dünya sofralarında yer edindiğini aktaran Afyon, yumurtanın, içerdiği 14 esansiyel besin maddesiyle doğal bir vitamin kaynağı olduğunu belirtti.

Afyon, yumurtanın, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez beslenme aracı olduğunu ifade etti.

"Türkiye dünya yumurta ihracatında lider ülke"

Uygun fiyatlı bir hayvansal protein kaynağı olan yumurtanın, ekonomik beslenme imkanı sağladığına işaret eden Afyon, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya yumurta üretiminde 7'nci sırada olan Türkiye, yılda 22 milyar yumurta üretimi ve 450 milyon dolar ihracatıyla dünya sıralamasında ilk 5 içinde bulunuyor. Türkiye'nin yumurta üretim sektörünün, 135 milyon kanatlı için kurulu kapasitesi ve 110 milyon yumurtacı kanatlısı bulunuyor. Sektör, şu anda 25 milyon eksi kapasite ile çalışıyor. Türkiye, Afrika, AB ve Körfez ülkeleri ile ABD başta olmak üzere 56 ülkeye yumurta ihraç etme kapasitesine sahip, halihazırda 39 ülkeye sofralık ve kuluçkalık yanında likit ve toz yumurta da ihraç ediyor. Tüm dünyayı saran kuş gribi salgınına yönelik en başarılı mücadeleyi veren Türkiye, dünyada en güvenilir yumurta tedarikçisi olarak görülmektedir."

Afyon, YUM-BİR'in, Dünya Yumurta Örgütü World Egg Organisation'a (WEO) üye olduğuna da işaret ederek, "YUM-BİR, üreticinin sürdürülebilir üretimi için ülkesel ve küresel çalışmalar yaparken, tüketicimizin de güvenilir ve ekonomik gıda olan yumurtaya ulaşımının sigortasıdır. Sağlıklı gıdanın sağlıklı sürülerden elde edilip tüketiciye güvenle sunulmasının takibi Tarım Orman Bakanlığının 7/24 denetimi ve YUM-BİR gözetimi ile yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.