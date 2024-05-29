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Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücü sıralamasında 11. sıraya yükseldi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü sıralamasında 11. sıraya yükseldiğini açıkladı. Türkiye, güneş, rüzgar, hidrolik ve jeotermal kaynaklarını ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin en fazla yenilenebilir enerji kurulu gücüne sahip ülkeler sıralamasında 11'inci sıraya yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) yayımladığı kurulu güç istatistikleri sıralamasında Çin ilk sırada yer alırken onu ABD ve Brezilya izliyor.

Yenilenebilir kurulu gücü sıralamasında Brezilya'yı Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa ve İtalya takip ediyor. Daha önceki sıralamada 12'nci olan Türkiye, 58 bin 462 megavat kurulu güç ile 11'inci sırada yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Türkiye'nin kurulu güç sıralamasında 11'inciliğe yükseldiğini belirterek, "Yenilenebilir enerjide dünya ilk 11'ine girdik, Avrupa'da 5'inciyiz. Türkiye, güneş kaynağını, rüzgarlarını, hidrolik kaynaklarını, jeotermal kaynaklarını bütün yenilenebilir kaynaklarını belli bir program dahilinde ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yenilenebilir enerji alanında her yıl 5 bin megavatlık kurulu gücü devreye almayı hedeflediklerine işaret ederek, "Güneşte 3 bin 500 megavat, rüzgarda da 1500 megavat olacak şekilde 2035'e kadar 12 yıl boyunca toplam 60 bin megavatlık yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. 2024 Nisan itibariyle 1400 megavatı aşmış durumdayız. Yıl sonunda mutlaka 5 bin megavat hedefini yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplam 110 bin megavat kurulu gücün 25 bin megavatını güneş ve rüzgar enerjisinin oluşturduğunu aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"25 bin megavat kurulu gücümüz yıl sonunda 30 bin megavata, 2025'te 35 bin megavata çıkacak. Böylece 2035'e kadar koyduğumuz hedef, bu 25 bin megavatın yaklaşık 90 bin megavata kadar gitmesi. Yenilenebilir kaynaklarla ürettiğimiz elektrik ile hem ithalatı önlüyor hem de 2053 Net Sıfır Karbon hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Yenilenebilir bağlamında ürettiğimiz her kilovatsaat elektrik, ithal ettiğimiz doğal gazın, kömürün ve petrolün azalması anlamına geliyor."

Kaynak: AA / Ekonomi

Alparslan Bayraktar Türkiye Güneş Ekonomi Güncel Haberler

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