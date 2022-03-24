"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllerini yarın alacak

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülleri, yarın düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Son yıllarda kadın istihdamının hızla arttığı enerji sektöründe farkındalık oluşturmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülleri törenine bu yıl Zorlu Performans Sanatları Merkezi ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılacağı programda Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde toplam 7 ödül verilecek. Jürinin 120'den fazla dosya üzerinde yaptığı değerlendirme sonucu her kategoride 3 aday finale kaldı. Finalistlerin arasından kazananlar cuma gecesi ödüllerine kavuşacak. Salgın nedeniyle 2020'de ertelenen ödüller de aynı gecede sahiplerini bulacak.

"Kadınlarımızın özverili ve hassas çalışmalarıyla enerjimize enerji katacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gecenin hazırlıklarında sona gelindiğini söyledi. Hazırlıkta emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Dönmez, etkinlikle en büyük amaçlarının kamuoyunda kadınların başarı hikayelerini daha görünür kılmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, "2020'de salgın nedeniyle düzenleyememiştik, ancak bu sene Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar markasına yakışır bir gece organize edeceğiz" dedi.

Etkinliğin hem sektör hem de sivil toplum kuruluşları arasında merakla beklendiğine işaret eden Dönmez, "Son yıllarda her sektörde kadın istihdamının artığını görüyoruz. Bunların başında da ne mutlu ki enerji sektörü geliyor. Kadınlarımızın özverili ve hassas çalışmalarıyla enerjimize enerji katacağız. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi