Türkiye Yatırım Ortamını Güçlendirme Eylem Planı Açıklandı

Türkiye'de gelecek dönemde sanayiden teknolojiye, bilişimden yapay zekaya, enerjiden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda yatırım ortamını güçlendirecek önemli adımlar atılacak.

Ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm üretilmesi, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi sürdürülebilir iş ve istihdam imkanlarının güçlendirilmesi ve ihracat odaklı üretimin teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı yayımlandı.

AA muhabirinin söz konusu plandan yaptığı derlemeye göre, sanayide dönüşüm, yeşil enerji ve iklim, dijital ekonomi düzenlemeleri, lojistik ve iletişim altyapısı, teknogirişim ekosistemi, nitelikli iş gücü ile yatırım kolaylığı ve öngörülebilirliği hususlarında yatırım ortamını doğrudan etkileyecek ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak 39 eylem ileriki süreçte hayata geçirilecek.

Sanayi alanları büyüyor

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, yeni organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri ilan edilecek, sanayi alanları "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı" doğrultusunda genişletilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda öncelikli enerji ihtisas endüstri bölgelerinin faaliyete alınması çalışmaları hızlandırılacak.

Öte yandan "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" rehberliğinde öncelikli sanayi sektörleri için strateji yol haritaları güncellenecek.

"Tek durak mekanizması" oluşturulacak

Yatırım süreci işlemlerini kolaylaştıracak "tek durak mekanizması" oluşturulacak.

Nitelikli yatırımlar açısından öngörülebilirliğin artırılması amacıyla muhtemel riskleri telafi edici tedbirlere ve idari yargıda yatırım uyuşmazlıkları hakkında ivedi yargılama usulünün uygulanmasına yönelik düzenleme yapılacak.

KOBİ Yönetmeliği'nde işletmelerin sınıfının ve KOBİ niteliğinin belirlenmesinde kullanılan limitler ekonomik koşullar doğrultusunda değiştirilecek.

OSB'lerdeki meslek yüksekokulu sayısı artırılacak

Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla OSB'lerde kurulan meslek yüksekokulu sayısı artırılacak. Yeni oluşturulacak tüm OSB'lerde bu okulların kurulması için yer tahsisi yapılacak.

İş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla söz konusu okulların programları sanayiyle eş güdüm içinde yeniden yapılandırılacak.

Meslek yüksekokulları, bulundukları ilk ve ilçelerdeki oda ve borsalarla ilişkilendirilerek birlikte çalışabilecekleri altyapı ve mekanizmalar oluşturulacak.

"Türkiye Hidrojen Eylem Planı" yolda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Türkiye'de hidrojen ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla bu konuda mevzuat altyapısı, piyasa oluşturulması, düzenleme, güvenlik unsurları ve uygulamayı içeren Türkiye Hidrojen Eylem Planı hazırlanacak.

Yeşil hidrojen ekosistemini harekete geçirmek için elektrolizör ve yakıt hücresi gibi teknolojilerde AR-GE faaliyetlerine yönelik destekler artırılacak.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında öncelikli sektörler arasında yer alan yeşil hidrojen üretimi için gerekli altyapı teşvik edilecek.

Avrupa Birliği (AB) Sürdürülebilir Ürünler için Ekotasarım Tüzüğü'nün atıfta bulunduğu AB kimyasal, atık ve çevre müktesebatı ile uyumuna ve uygulama süreçlerinin entegrasyonuna yönelik düzenleme yapılacak.

Yapay Zeka Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanıyor

Öte yandan, Ulusal Bulut Bilişim Stratejisi ve Ulusal Veri Stratejisi yayımlanacak. Yürürlükteki veri yerelleştirmesine yönelik mevzuat, özellikle bulut bilişimi teşvik edecek şekilde, gözden geçirilecek.

Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünü artırmak ve teknoloji üreten bir Türkiye vizyonunu pekiştirmek üzere, yapay zeka alanındaki teknolojik ve etik gelişmeler dikkate alınarak, 2026-2030 yıllarını kapsayan Yapay Zeka Strateji Belgesi ve Eylem Planı Bakanlıkça hazırlanarak hayata geçirilecek.

Bölgelerin potansiyeli değerlendirilecek

Bölgelerin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, atıl kaynakların kullanılması, yetkinliklerin harekete geçirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin geliştirilmesi ve bölgelerin sektörel öncelikleri doğrultusunda gelişmelerinin hızlandırılması amacıyla Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile ulusal ve yerel düzeyde tanıtım çalışmaları yürütülecek.

Yeni yatırım teşvik sistemi kapsamında Yerel Kalkınma Hamlesi Programı için yıl içinde çağrıya çıkılacak ve gelen talepler değerlendirilecek.