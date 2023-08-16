Türkiye ve Ürdün Ekonomik İşbirliğini Ele Aldı

Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Yusuf eş-Şimali, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan ile Türkiye-Ürdün ekonomik ve ticari işbirliğini ele aldı. İki ülke arasında ticari alanlar başta olmak üzere ekonomik işbirliğini geliştirme olanaklarının ele alındığı görüşmede, gelecek dönem için planlanan Karma Ekonomi Komisyon Toplantısı'nın hazırlıkları da konuşuldu.

Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Yusuf eş-Şimali, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan ile Türkiye- Ürdün ekonomik ve ticari işbirliğini ele aldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Şimali, Büyükelçi Ozan'la bir araya geldi.

İki ülke arasında ticari alanlar başta olmak üzere ekonomik işbirliğini geliştirme olanaklarının ele alındığı görüşmede, gelecek dönem için planlanan Karma Ekonomi Komisyon Toplantısı'nın hazırlıkları da konuşuldu.

Türkiye ile Ürdün arasındaki ticaret ve yatırım alanlarında ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik çabaların sürdürülmesine vurgu yapılan görüşmede, özellikle ikili ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmasının hayata geçmesiyle her iki ülkede özel sektöre teşvik ve karşılıklı tecrübe alışverişinin önemine dikkat çekildi.

Ürdünlü Bakan, Türkiye ile Ürdün arasında varılan söz konusu işbirliği anlaşmasının, tecrübe alışverişi ve teknoloji transferi için yeni işbirliklerinin yollarını açtığını söyledi.

Bu anlaşmanın aynı zamanda ekonomik ve ticari ortaklığı yeni bir seviyeye çıkaracağına ifade eden Şimali, bakanlar düzeyinde Türkiye-Ürdün Ortaklık Komitesi'nin kurulmasıyla iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım çemberini genişletme hedefine daha hızlı ulaşılabileceğine işaret etti.

Büyükelçi Ozan da iki ülke arasındaki işbirliğinin Türkiye ile Ürdün'ün tarihi ve güçlü ilişkilerine yakışır şekilde çeşitli alanlarda artarak devam etmesini umduklarını ifade etti.

Ürdün resmi haber ajansı, Türkiye ile Ürdün arasındaki ticaret hacminin 2023 yılının ilk 5 ayında 410 milyon dolara ulaştığını aktardı.