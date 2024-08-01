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Türkiye ve Ukrayna, dış ticaret hacmini artırmak için kararlı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko ile yaptıkları görüşmede, karşılıklı dış ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi hususunda kararlılıklarını teyit ettiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko ile yaptıkları görüşmede, karşılıklı dış ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi hususunda kararlılıklarını teyit ettiklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Sviridenko ile İstanbul'da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konuları ele aldıklarını ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bolat, "Bu çerçevede 2023'te 7,3 milyar dolara ulaşan karşılıklı dış ticaret hacmimizi, yakında yürürlüğe girecek 'Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması' ile kısa sürede 10 milyar dolar hedefine yükseltme hususundaki kararlılığımızı teyit ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, iki ülkenin, iyi komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde, işbirliğini güçlendirmeye, karşılıklı ticareti ve yatırımları artırmaya devam edeceğini belirterek, "Bu doğrultuda bu yılın ocak ayında İstanbul'da karşılıklı imzaladığımız 'Ukrayna'nın Yeniden İnşası için Türkiye-Ukrayna Görev Gücü'nün hayata geçirilmesiyle Türk firmaları aktif olarak yer alacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ukrayna Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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