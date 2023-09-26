Türkiye ve UAEA Arasında Nükleer Enerji İş Birliği İmzalandı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında nükleer enerji, radyoaktif atık ve kullanılmış yakıt yönetimi başta olmak üzere çeşitli alanlarda teknik iş birliğini kapsayan Türkiye Ülke Çerçeve Programı (CPF) imzalandı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında nükleer enerji, radyo atık ve kullanılmış yakıt yönetimi başta olmak üzere çeşitli alanlarda teknik iş birliğini kapsayan Türkiye Ülke Çerçeve Programı (CPF) imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TENMAK Başkanı Abdulkadir Balıkçı ile UAEA Genel Direktör Yardımcısı Hua Liu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

Görüşme kapsamında düzenlenen törenle TENMAK ile UAEA arasında 2024-2029 dönemi için teknik iş birliğini kapsayan CPF imzalandı.

Söz konusu program, nükleer enerji, radyoaktif atık ve kullanılmış yakıt yönetimi, nükleer ve radyasyon güvenliği ile emniyeti, acil durumlara hazırlık ve müdahale, nükleer bilgi yönetimi ve kapasite geliştirme, endüstriyel katılım, insan sağlığı ve beslenme, radyasyon uygulamaları, izotop ve radyasyon teknolojisi ve cinsiyet eşitliği alanlarında karşılıklı olarak mutabakata varılan kalkınma konularını içeriyor.