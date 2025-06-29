Türkiye ve Suriye Arasındaki Kara Yolu Taşımacılığı Yeniden Başlıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında kara yolu taşımacılığının yeniden başlayacağını ve yük aktarımının sona ereceğini duyurdu. İki ülke arasında imzalanan mutabakat ile yükler doğrudan taşınabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Suriye ile Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirterek, "Sınır kapılarında yük aktarması sona ererek, yükler aktarma olmaksızın doğrudan Türkiye'den Suriye'ye, Suriye'den Türkiye'ye taşınabilecek." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında açıklamalarda bulundu.

Türk ve Suriyeli heyetlerin bir araya gelerek, kara yolu taşımalarının yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyleyen Uraloğlu, bu çerçevede "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, imzaladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında uluslararası kara yolu taşımalarının, yeniden başlaması konusunda mutabakat sağlandığını vurgulayarak, "İki ülke arasında 2004 yılında imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması kapsamında, ticari taşımalar yeniden başlayacak. Sınır kapılarında yük aktarması sona ererek, yükler aktarma olmaksızın doğrudan Türkiye'den Suriye'ye, Suriye'den Türkiye'ye taşınabilecek." diye konuştu.

Karşılıklı eğitim programı düzenlenecek

Heyetlerin, ayrıca transit taşımaların da başlaması konusunda mutabık kaldıklarını değinen Uraloğlu, böylece Türkiye'den Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Körfez ülkelerine kara yolu ile doğrudan erişim imkanı sağlanmış olacağını aktardı.

Yüklerin, Suriye üzerinden daha kısa bir güzergahta, daha hızlı bir şekilde Körfez ülkelerine ulaşabileceğine dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Suriye arasındaki taşımaların yeniden başlaması, sadece iki ülke arasında değil, Avrupa ve Asya arasında Türkiye ile Suriye'nin bölgesel ticaretteki konumunu güçlendirirken, Orta Koridoru Körfez ülkeleri ile entegre edecek. Türk ve Suriye yetkililer, ayrıca yolcu ve eşya taşımacılığının farklı alanlarında da işbirliği yapma ve karşılıklı eğitim programı düzenleme kararı aldı."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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