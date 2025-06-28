Türkiye ve Suriye Arasında Taşımacılık Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Suriye Arasında Taşımacılık Anlaşması İmzalandı
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Türkiye ile Suriye, uluslararası karayolu taşımacılığı alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma ile taşımalar aktarma yapılmadan doğrudan gerçekleştirilecek ve bölgesel ticaret güçlendirilecek.

Türkiye ile Suriye arasında 'Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' anlaşması imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye ile Suriye arasındaki anlaşmanın imza törenini gerçekleştirdik. 'Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' anlaşmasını imzaladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapılarak, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında İstanbul'da bir araya gelen Türkiye ve Suriye heyetlerinin, iki ülke arasındaki uluslararası karayolu taşımalarının aktarmasız olarak yeniden başlatılması konusunda mutabakata vardığı duyuruldu.

2004 yılında imzalanan 'Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması temelinde, ticari taşımaların yeniden başlaması kararlaştırılırken, bu çerçevede sınır kapılarında uygulanan yük aktarma işlemleri sona erecek. Böylece yükler, aktarma yapılmaksızın doğrudan Türkiye'den Suriye'ye ve Suriye'den Türkiye'ye taşınabilecek.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE DOĞRUDAN ERİŞİM SAĞLANACAK

Ayrıca, taraflar transit taşımaların da yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardı. Bu gelişme ile birlikte Türkiye'den karayolu ile Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi Körfez ülkelerine doğrudan erişim sağlanacak, taşımalar daha kısa sürede ve daha etkin bir güzergah üzerinden gerçekleştirilebilecek.

BÖLGESEL TİCARETTEKİ STRATEJİK KONUMU PEKİŞTİRECEK

Söz konusu mutabakat, yalnızca Türkiye ve Suriye arasındaki ticareti değil, aynı zamanda Avrupa ile Asya arasındaki lojistik bağlantıları da güçlendirecek, Türkiye ile Suriye'nin bölgesel ticaretteki stratejik konumunu daha da pekiştirecek. Bu sayede Orta Koridor'un Körfez bölgesi ile entegrasyonu da önemli ölçüde desteklenecek.

Türk ve Suriye yetkilileri ayrıca yolcu ve eşya taşımacılığı alanlarında işbirliğinin artırılması ve karşılıklı eğitim programlarının düzenlenmesi konusunda da görüş birliğine vardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, imzalanan anlaşma ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Urağlu, "Türkiye ile Suriye arasındaki anlaşmanın imza törenini gerçekleştirdik. 'Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' anlaşmasını imzaladık. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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