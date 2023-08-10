Türkiye ve Romanya Arasındaki İş Birliği ve Ticaret Hacmi Görüşüldü

ULUSKON Genel Başkanı ve beraberindeki heyet, Romanya Büyükelçiliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye ve Romanya arasındaki ticaret hacminin artırılması için atılabilecek adımları ele aldı. Gıda, enerji, sağlık ve tarım sektörlerinin iş birliği potansiyeli vurgulandı.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye ve Romanya arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak amacıyla Romanya Büyükelçiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

ULUSKON Genel Başkanı ve beraberindeki heyet, Romanya Büyükelçiliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye ve Romanya arasındaki ticaret hacminin artırılması için atılabilecek adımları ele aldı. Ziyaret kapsamında özellikle gıda, enerji, sağlık ve tarım sektörlerinin iş birliği potansiyeli vurgulandı. Toplantıda, Romanya ve Türkiye arasındaki ticaretin artırılması için uygulanabilecek stratejiler görüşüldü. İki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da genişlemesi için iş forumları, ticaret heyetleri ve ortak projelerin geliştirilmesi gibi adımların atılması gerektiği kaydedildi. Gerçekleştirilen ziyaret, Türkiye ve Romanya arasındaki ticaret ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılan önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin daha da genişlemesi ve ticaret hacminin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

'DAHA FAZLA ETKİLEŞİM VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR'

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Romanya arasındaki ticaretin ve iş birliğinin gelecekte daha da güçlenmesini hedeflediklerini belirtti. Atasoy, gıda, enerji, tarım ve sağlık gibi stratejik sektörlerdeki iş birliğinin her iki ülke için de önemli faydalar sağlayacağını, ticaretin artırılması için iş insanları arasında daha fazla etkileşim ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.