Türkiye ve Özbekistan arasındaki havacılık anlaşması revize edildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ikili havacılık anlaşmasını revize eden mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. İki ülke arasında yeni uçuş noktalarının belirlenmesi ve mevcut noktalarda frekans sayısının artırılması amacıyla yapılan müzakereler sonucunda 5 yeni nokta uçuş ağına eklenerek toplamda 49 frekans artışı sağlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ikili havacılık anlaşmasını revize eden mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye ve Özbekistan arasında yeni uçuş noktalarının belirlenmesi ve mevcut noktalarda frekans sayısının artırılması amacıyla Genel Müdürümüz Kemal Yüksek ve Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı Hava Ulaşım Daire Başkan Vekili Jamoliddin Nazarov başkanlığındaki heyetler İstanbul'da bir araya geldi. Türk Sivil Havacılık Akademisinde düzenlenen ikili havacılık müzakereleri sonunda 5 yeni nokta uçuş ağına eklenerek toplamda 49 frekans artış sağlandı."