Türkiye ve Norveç Arasında Ekonomik İş Birliği Görüşüldü

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder ile bir araya gelerek Türkiye ve Norveç arasındaki ekonomik iş birliği ve ticaret ilişkilerini güçlendirmeye yönelik konuları ele aldı. İki ülke arasında yeşil enerji, denizcilik, teknoloji ve tarım alanlarında iş birliği yapılması hedeflendi ve bir ekonomik ve ticaret komisyonu kurulması planlandı.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy, Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, Türkiye ve Norveç arasındaki ekonomik iş birliği ve ticaret ilişkilerini güçlendirmeye yönelik konular ele alındı.

İkili ziyarette, iki ülke arasındaki iş birliğine açık olduklarını belirtti ve özellikle yeşil enerji, denizcilik, teknoloji ve tarım alanlarında iş birliği yapmaya odaklandıklarını paylaştı.Ayrıca, Türkiye ile Norveç arasında bir ekonomik ve ticaret komisyonu kurulmasını hedefledikleri ifade edildi. Bu ziyaret, Türkiye ile Norveç arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da güçlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Norveç arasında ihracat, ithalat ve yatırımlarını büyütmek istediklerini söyledi. Başkan Atasoy, "Norveç ile ihracatı büyütmek için her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Norveç Büyükelçisi Gaarder, ULUSKON ile yaptıkları görüşmeden çok memnun olduklarını ve Türkiye ve Norveç arasında iş birliğini güçlendirmek adına birlikte çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Büyükelçi Gaarder, Türkiye'nin büyüyen ekonomisine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasının karşılıklı yarar sağlayacağını vurguladı. Her iki ülke arasında ihracat ve ithalatın artış sağlamasının önemi vurgulandı. Büyükelçi Gaarder, yeni iş birliklerine hazır olduklarını ve gelecekte ULUSKON ile önemli toplantılarda bir araya gelmekten mutluluk duyacağını dile getirdi. Büyükelçi, "Türkiye ve Norveç arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek için ULUSKON ile her türlü iş birliğine hazırız"diye konuştu.