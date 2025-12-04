Haberler

Türkiye ile Mısır, Ro-Ro hattına yeniden işlerlik kazandırılması için çalışma yürütecek

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizması toplantısında iki ülke arasındaki ticaretin desteklenmesi amacıyla önemli kararlar aldı. Ro-Ro hattının yeniden işlerlik kazanması ve ticaret hacminin 2028'e kadar 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye- Mısır Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizması 2. Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki ticareti destekleyecek bir Ro-Ro hattına yeniden işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışma yürütülmesi konusunda anlayış birliğine varıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan el-Hatip eş başkanlığında Kahire'de düzenlenen toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantıda iki ülke arasındaki ticaret, yatırımlar, gümrük işbirliği, sektörel konular ve karşılaşılan zorluklar dahil geniş bir gündemin ele alındığı belirtilerek, görüşmede öngörülebilir ticaret ve yatırım ortamının öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Toplantıda iki ülke ticaret hacminin 2028'e kadar 15 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi yönündeki ortak hedefin teyit edildiği bildirilen açıklamada, buna yönelik bazı önemli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulduğu bilgisi verildi.

Son dönemde artan üst düzey temasların iki ülke arasındaki güven ortamını pekiştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu ay içerisinde gerçekleştirilecek Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 6. Ortak Komite Toplantısı'nın, anlaşmanın güncellenmesi ve modernize edilmesi için önemli bir fırsat sunacağına işaret edildi.

Açıklamada, Türkiye ile Mısır'ın stratejik konumları ve güçlü ekonomik kapasiteleriyle bölgelerinin önde gelen ekonomileri olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplantıda, iki ülke firmalarının Mısır ile Afrika başta olmak üzere üçüncü ülkelerde de ortak projeler geliştirmesi ve ikili ticareti destekleyecek bir Ro-Ro hattına yeniden işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışma yürütülmesi ile gelecek dönemde özellikle turizm, tarım, enerji, ilaç, otomotiv, sağlık, dijital teknolojiler ve inşaat gibi alanlarda işbirliklerinin çeşitlendirilmesi konusunda anlayış birliği sağlandı."

Türkiye'nin dinamik sanayisiyle bir G20 ekonomisi, Mısır'ın ise Afrika'nın en büyük ekonomilerinden ve bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkili ticaretimiz güçlü ve dengeli bir yapıya sahiptir. Afrika'daki en büyük ticaret ortağımız olan Mısır ile ticaretimiz 2024'te yaklaşık 9 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Türk firmaları, Mısır müteahhitlik sektöründe bugüne kadar yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde 27 proje üstlenmiştir. İlk toplantısı 2012'de gerçekleştirilen Bakanlar düzeyindeki Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizması, Mısır ile ilişkilerde yaşanan gelişmeler doğrultusunda aktif hale getirilmiştir. Bakanlar, müteakip toplantının 2026'da Ankara'da düzenlenmesi konusunda mutabık kalmışlardır."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
