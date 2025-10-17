Türkiye ve Libya Arasındaki Hava Ulaşımında Yeni Dönem

LİBYA Ulaştırma Bakanı Mohamed Salem Al-Shahoubi ve Ticaret Bakanı Mohammed A. M. Haweg, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, iki konuk bakanı ağırlamaktan büyük onur duyduklarını dile getirdi. Bolat, "Görüşmemizde iki ülke arasındaki hava ulaşımı ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırımların ve turizm hareketliliğinin artırılması konularında verimli istişarelerde bulunduk. Sayın Bakan'ın ziyareti kapsamında mevcut uçuş ağımızı daha da geliştirmek ve bölgesel iş birliğini derinleştirmek adına kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik" dedi.

'LİBYA'DA VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

THY'nin Libya'ya haftalık olarak 8'in üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini hatırlatan Bolat açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türk Hava Yolları olarak Libya seferlerimizle bugün Trablus, Bingazi ve Misurata hatlarında haftalık 8'in üzerinde uçuş gerçekleştiriyoruz. Bu güçlü ağ yalnızca iki ülke arasında değil, Afrika–Avrupa hattında da önemli bir bağlantı noktası oluşturuyor. Libya'ya yaptığımız uçuşlarla sadece şehirlerimizi değil, halklarımız arasındaki köklü dostluk bağlarını da birbirine bağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Libya'daki varlığımızı güçlendirmek ve iş birliği alanlarımızı genişletmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye ile Libya arasındaki bu yakın iş birliği, Afrika kıtasında barış, istikrar ve kalkınma vizyonuna da önemli katkılar sunuyor. Bizler de bu vizyonun havacılık alanındaki en güçlü temsilcisi olarak, Afrika'da 63 destinasyona uçtuğumuz geniş ağımızla sürdürülebilir ulaşım ve ekonomik entegrasyonun gelişmesine katkı sağlamaya, Libya'yı ve Afrika kıtasını dünyaya bağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."