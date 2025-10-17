Türkiye ve Libya Arasında Müteahhitlik Projeleri İçin İki Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Libya arasında Müteahhitlik Alacakları ve Yeni Dönem Projeleri konusunda iki anlaşma İstanbul'da imzalandı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Mohamed Salem El-Şahubi ve Ekonomi ile Ticaret Bakanı Muhammed Ali Muhammed El-Huveyeç ile 16 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da, Türkiye-Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumu marjında bir araya geldi.

Görüşmede, 2024 yılında 3,7 milyar dolar olarak kaydedilen ticaret hacminin artırılması ve Türk müteahhitlerinin Libya'daki faaliyetlerinin yeniden canlandırılması yönünde karşılıklı kararlılık vurgulandı. Taraflar; hidrokarbonlar, yenilenebilir enerji, madencilik, gümrükler, bankacılık ve sağlık gibi sektörleri iş birliği yapılabilecek öncelikli alanlar olarak değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca "Türkiye-Libya Yatırım ve İş Forumu"nun düzenlenmesi ve "Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK)" 22. Dönem Toplantısı'nın 16-17 Aralık 2025 tarihlerinde Trablus'ta gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bakan Bolat ve Libya heyeti, görüşmeler sonunda "Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon" ve "Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu İkinci Toplantısı Tutanağı" olmak üzere iki önemli belgeye imza attı.

Bu mutabakatlar, Eylül ayında Ankara'da yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde olup, Türk müteahhitlik firmalarının Libya'daki alacaklarının takibi ve yeni projelere erişiminin kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Bakanlık açıklamasında, imzalanan anlaşmaların hem Türk müteahhitlerinin Libya'daki haklarının korunmasına, hem de gelecekte yürütülecek altyapı, enerji ve inşaat projelerinde iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. - ANKARA