Bakan Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Şehubi ile çevrim içi toplantı yaptı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya ile müteahhitlik alacakları ve ihtilaflı konuların çözümüne ilişkin görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakata varıldığını duyurdu. Türkiye ve Libya'nın ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile birlikte Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren'in, Türk müteahhitlik firmalarının ve ilgili teknik ekiplerin katılımıyla çevrim içi toplantı yaptıklarını belirtti.

Toplantının temel amacının Libya'da 14 yıldır çözülemeyen müteahhitlik alacakları ve ihtilaflı konuların çözümü için oluşturulan Görev Gücü'nün yeni çalışma takvimini netleştirmek olduğu bilgisini veren Bolat, "Türkiye ve Libya olarak, önümüzdeki haftadan itibaren ihtilaflı alacaklar konusunda Türk firmalarımız ile Libya kamu otoriteleri arasında birebir görüşme takviminin belirlenmesi ve görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

Bolat, toplantıyla Türkiye-Libya ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir dönüm noktasının daha aşıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Her iki ülke hükümeti olarak hedefimiz, 2011 yılından bu yana devam eden ihtilaflı konuların ve alacakların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve 2026 yılı başından itibaren Libya'nın kalkınması için yürütülecek projelerde Türk müteahhitlik firmalarımızın çalışmalarının hızlandırılmasıdır."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
