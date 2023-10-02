Türkiye ve Katar Arasındaki Ticaret ve Yatırımlar Artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'ın başkenti Doha'da Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenen Ticaret Heyeti programına katıldı. Bolat programda yaptığı konuşmada, ' Katar'ın Türkiye'deki yatırımları 20 milyar doları aşmış durumda' dedi.

İki ülke arasında yakın zamanda ortak ekonomi ve ticaret anlaşması imzaladıklarını dile getiren Ticaret Bakanı Bolat, 'Aramızdaki ticaret ve yatırım ilişkilerindeki birçok engelleri ortadan kaldıracak ve kısa bir süre sonra inşallah bu yıl bitmeden yürürlüğe girecek. Bu anlaşmayla beraber şu anda 2.3 milyar dolar olan karşılıklı ticaretimizin daha da artacağına inanıyoruz. Yatırımlar inşallah daha da artacak. Türkiye'den Katar'a ciddi yatırımlar var. 727 Türk firması Katar'da iş yapıyorlar. 220 Katar şirketi Türkiye'de önemli projelere imza attılar. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları 20 milyar doları aşmış durumda' dedi.

Türk müteahhitlerinin de Katar'ın alt ve üst yapısının gelişmesinde büyük projelere imza attığını ve 18, 19 milyar dolarlık hizmeti başarıyla tamamladıklarını hatırlattı.

'Şimdi amacımız üçünü ülkelerde birlikte işler yapmak' diyen Bolat, Kalkınma Yolu Projesi'ne de değindi. Bolat, Expo'da bahçeciliğin ana vatanı mottosuyla yer aldıklarını ve Türkiye'nin çevre hassasiyetlerini, sıfır atıktaki uygulamalarını göstereceklerini dile getirdi.

TÜRKİYE VE KATAR STRATEJİK ORTAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açılış konuşmasında, Katar'ın yanında olduklarını göstermek ve Türkiye pavilyonunu açmayla Türkiye'yi tanıtmak gayesinde olduklarını belirtti.

150 kişilik bir heyetle geldiklerini belirten Bakan Bolat, 'Yeşil Expo dünya çapında prestijli bir organizasyon biz Türkiye olarak 37'nci defa katılıyoruz. 6 ay boyunca da burada olacağız. Türkiye'den yine çok sayıda katılımcılar expoyu görmeye gelecekler. Bu da bizim Katar'la ilişkilere verdiğimiz önemi gösteriyor. Türkiye'yle Katar sadece dost, komşu, kardeş ülke değil aynı zamanda stratejik ortaklar. Liderlerimizin önderliğinde mükemmel düzeydeki siyasi ilişkilerimizi son yıllarda ekonomi, ticaret, yatırım ve müteahhitlik hizmetleri ve turizm alanında ve üçüncü ülkeler de ortak projeler alanında çok ilerlettik' ifadelerini kullandı.

FUARI 6 AYDA 3 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDECEK

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 'Son yıllarda ticaretimiz hızlı bir şekilde gelişiyor. Geçen yıl 5 bin 50 firmamız Katar'a 1 buçuk milyar dolarlık ihracat yaptı. 27 sektörümüzün tamamı Katar'a ihracatı gerçekleştirdi. Geçen yıl 18 sektörümüzün ihracatlarında artış sağladık. İhracatımız savunma ve havacılık sektöründe 290 milyon dolara, mobilya sektörümüzde 117 milyon dolara, elektrik elektronik sektöründe de 124 milyon dolara ulaştı. Makine, elektrik, mücevherat ve değerli metal eşyaları ile otomotiv sektöründe çok ciddi fırsatların olduğunu gözlemliyoruz' ifadelerini kullandı.

Gültepe, kalabalık heyetle Doha'da yer aldıklarını ve açılacak pavilyon hakkında '1.7 milyon metrekarelik alandaki fuarı 6 ayda 3 milyon kişi ziyaret edecek' dedi.