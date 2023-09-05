Türkiye ve Japonya arasında iş birliği forumu düzenlendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura ile birlikte katıldığı Japonya-Türkiye İş Forumu'nda konuştu. Bolat, Japonya'nın Türkiye'deki yatırımlarının artmasını beklediklerini ifade etti. Japon Bakan Nishimura ise Türkiye'nin geleceğe yönelik büyük bir ülke olduğunu ve Japon şirketlerinin faaliyetlerinin artacağını belirtti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura ile birlikte katıldığı Japonya- Türkiye İş Forumu'nda konuştu. Bolat, "Japonya'nın dünyada yaklaşık 2 trilyon doları bulan yurtdışı doğrudan yatırım portföyü içinde Türkiye'deki payının daha fazla artmasını gönülden beklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi. Konuşma gerçekleştiren Japon Bakan Nishimura, "Türkiye 85 milyon nüfusu ve 33 yaş ortalamasıyla geleceğe yönelik çok büyük bir ülke haline gelmiştir. Şu anda Türkiye'de ağırlıklı olarak otomobil sektörünün yanı sıra elektronik, ekipman, finans ve hizmet alanlarında yaklaşık 280 Japon şirket faaliyet gösteriyor. Bu sayı artmaya devam edecek." dedi.

Japon Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) tarafından düzenlenen Japonya- Türkiye İş Forumu, devam ediyor. Her iki ülkenin bakanlık yetkilileri, ekonomi kuruluşları ve iş dünyası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen forum öncesinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura ve yetkililerle bir araya gelerek Türkiye ile Japonya arasında ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği konularını içeren ortak bir deklarasyon imzaladı. Finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılması, enerji ve yeşil dönüşüm çalışmaları, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı forumda iki bakan da konuşma gerçekleştirdi.

BOLAT: JAPONYA'NIN YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM PORTFÖYÜ İÇİNDE TÜRKİYE'DEKİ PAYININ DAHA FAZLA ARTMASINI BEKLİYORUZ

Bakan Bolat, "Ülkemizde 1990'lı yıllardan başlayarak çok sayıda Japon yatırımcı Japonya'dan gelmiş bulunmaktadır. Yaklaşık 280 yatırımcı Türkiye'de üretim faaliyetlerinde bulunmakta biz de kendilerini ülkemizde yaptığı bu çalışmalardan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Japonya'nın ülkemizdeki yatırımlarının daha fazla artırılması konusundaki isteğimizi misafir bakanımıza ilettik, kendileri de bu konuda gayret edeceklerini ifade ettiler. Japonya'nın dünyada yaklaşık 2 trilyon doları bulan yurtdışı doğrudan yatırım portföyü içinde Türkiye'deki payının daha fazla artmasını da gönülden beklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

BOLAT: ÜLKEMİZDE 280 MİLYAR DOLARLIK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM STOKU BULUNMAKTADIR

"30 milyar doları son 20 yılda olmak üzere, ülkemizde 280 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım stoku bulunmaktadır.ö İfadelerini kullanan Bakan Bolat, "Biz bu rakamı daha da arttırmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Japonya da teknoloji, finansman ve inovasyon gücü ile küresel ekonominin yani dünya ekonomisinin en önde gelen gelişmiş aktörlerden birisi konumundadır. Bu gerçeği de takdirle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA 280 JAPON ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR BU SAYI ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Japonya Ekonomi,Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura, "Şu anda Türkiye 85 milyon nüfusu ve 33 yaş ortalamasıyla geleceğe yönelik çok büyük bir ülke haline gelmiştir. Ayrıca, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'ya açılan bir kapı halinde ve çok cazip bir büyük ülke olmuştur. Şu anda Türkiye'de ağırlıklı olarak otomobil sektörünün yanı sıra elektronik, ekipman, finans ve hizmet alanlarında yaklaşık 280 Japon şirket faaliyet gösteriyor. Bu sayı artmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, konuşması sonrasında, Bakanlar Kurulu'na katılmak üzere alandan ayrıldı.