Türkiye ve İtalya'dan Karşılıklı Yatırımlar ve İşbirliği Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile görüşmesinde karşılıklı yatırımlar, sanayi, inovasyon ve teknoloji alanlarında işbirliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Kacır, telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:

"Karşılıklı yatırımlar, sanayi, inovasyon ve teknoloji alanlarında işbirliklerimizi değerlendirdik. Türkiye ve İtalya, Akdeniz'in ve Avrupa'nın iki büyük üretim gücü olarak birlikte yeni başarılara imza atacak potansiyele sahip."