Türkiye ve İran Arasında Çelik Yapılar İş Birliği Protokolü İmzalandı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ile İran Çelik Yapı Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (İSMES) arasında Türkiye ve İran arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İki kuruluş, ULUSKON Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle iş birliği protokolünü imzalayarak iş dünyasında yeni kapılar açmayı hedefliyor. İş birliği protokolü kapsamında, Türkiye ve İran arasındaki çelik yapılar sektöründe ortak projeler ve ticari iş birliği olanakları görüşüldü. İki ülke arasındaki güçlü iş birliği potansiyeli göz önüne alınarak, çelik yapılar sektöründeki iş fırsatları ve teknoloji transferi imkanları değerlendirildi. ULUSKON Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy ve İSMES yetkilileri, iki ülke arasındaki çelik yapılar sektöründeki iş birliği olanaklarının her iki taraf için de önemini vurguladı. Çelik yapılar sektöründe ortak projeler geliştirerek, teknoloji altyapısını güçlendirerek ve bilgi paylaşımını artırarak iki ülkenin iş dünyasının sinerjisini maksimum düzeye çıkarmak hedefleniyor. İş birliği protokolü aynı zamanda, Türk ve İranlı iş insanlarını bir araya getiren iş forumları ve ticaret heyetleri ziyaretlerinin düzenlenmesini de içeriyor. Bu tür etkinliklerin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına ve yeni iş birliği fırsatlarının keşfedilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ile İran Çelik Yapı Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (İSMES) arasında Türkiye ve İran arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İki kuruluş, ULUSKON Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle iş birliği protokolünü imzalayarak iş dünyasında yeni kapılar açmayı hedefliyor. İş birliği protokolü kapsamında, Türkiye ve İran arasındaki çelik yapılar sektöründe ortak projeler ve ticari iş birliği olanakları görüşüldü. İki ülke arasındaki güçlü iş birliği potansiyeli göz önüne alınarak, çelik yapılar sektöründeki iş fırsatları ve teknoloji transferi imkanları değerlendirildi. ULUSKON Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy ve İSMES yetkilileri, iki ülke arasındaki çelik yapılar sektöründeki iş birliği olanaklarının her iki taraf için de önemini vurguladı. Çelik yapılar sektöründe ortak projeler geliştirerek, teknoloji altyapısını güçlendirerek ve bilgi paylaşımını artırarak iki ülkenin iş dünyasının sinerjisini maksimum düzeye çıkarmak hedefleniyor.

İş birliği protokolü aynı zamanda, Türk ve İranlı iş insanlarını bir araya getiren iş forumları ve ticaret heyetleri ziyaretlerinin düzenlenmesini de içeriyor. Bu tür etkinliklerin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına ve yeni iş birliği fırsatlarının keşfedilmesine katkı sağlaması bekleniyor.