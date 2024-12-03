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Türkiye ve Irak Arasındaki Ticaret Hacmi 30 Milyar Dolara Ulaşacak

Türkiye ve Irak Arasındaki Ticaret Hacmi 30 Milyar Dolara Ulaşacak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracatın 12,8 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu yılki hedef ise ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye, Irak'ın Avrupa ve Batı'ya açılan kapısıdır. Geçen yıl itibariyle, Irak'a 12,8 milyar dolar ihracat yapmıştık. İkili ticaret hacmimiz ise Irak'ında yaptığı ihracatla 20 milyar dolara ulaşmıştı. Irak bugüne kadar yaklaşık, 35 milyar dolar değerinde üstlenilen bin 111 proje ile Türkiye'nin dünyada en fazla proje üstlendiği 3'üncü ülke konumundadır. İlerleyen zamanlarda da Irak'ta alt yapı ve üst yapı kapsamında önemli projeler gündeme gelecektir" dedi.

Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1'inci dönem toplantısı yapıldı. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Atir el-Greyri katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda konuşan Bolat, "İmzaladığımız 1'inci dönem JETCO protokolü, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında son derece yapıcı müzakerelerin ve mutabakatın bir yansımasıdır. Türkiye Irak'ın Avrupa ve Batı'ya açılan kapısıdır. Irak'ta Türkiye'mizin Orta Doğu ve Körfez'e açılan kapısıdır. Geçen yıl itibariyle, Irak'a 12,8 milyar dolar ihracat yapmıştık. İkili ticaret hacmimiz ise Irak'ında yaptığı ihracatla 20 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yıl Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın Bağdat ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 30 milyar dolar olarak belirlenmişti" dedi.

"Türkiye Irak'ın Avrupa ve Batı'ya açılan kapısıdır, Irak'ta Türkiye'mizin Orta Doğu ve Körfez'e açılan kapısıdır"

JETCO Toplantısı'nın son derece verimli geçtiğini belirten Bakan Bolat, "JETCO mekanizmasının ilk toplantısını özel sektör firmalarımızın da etkin katılımlarıyla gerçekleştirmiş olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. İmzaladığımız 1'inci dönem JETCO protokolü, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında son derece yapıcı müzakerelerin ve mutabakatın bir yansımasıdır. Türkiye Irak'ın Avrupa ve Batı'ya açılan kapısıdır. Irak'ta Türkiye'mizin Orta Doğu ve Körfez'e açılan kapısıdır. Ülkeler arasında çok önemli ticaret hacmi bulunmaktadır. Ticaret alanında Irak Türkiye'nin 3'üncü büyük ortağı. İthalatta ise Irak Türkiye'nin 2'inci büyük ortağı. Son 10 yılda Irak'a yaptığımız ihracatın, toplam ihracatımızın içindeki payı yüzde 5 ve üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl itibariyle, Irak'a 12,8 milyar dolar ihracat yapmıştık. İkili ticaret hacmimiz ise Irak'ında yaptığı ihracatla 20 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yıl Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın Bağdat ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi ise 30 milyar dolar olarak belirlenmişti. Müteahhitlik açısından baktığımızda ise Irak bugüne kadar yaklaşık, 35 milyar dolar değerinde üstlenilen bin 111 proje ile Türkiye'nin dünyada en fazla proje üstlendiği 3'üncü ülke konumundadır. İlerleyen zamanlarda da Irak'ta alt yapı ve üst yapı kapsamında önemli projeler gündeme gelecektir" şeklinde konuştu.

JETCO toplantısı öğleden sonra "İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı" şeklinde devam etti. Toplantıda ülkelerin alanında öncü firmaları ile bir araya gelerek faaliyetler ve gelecek planlar konusunda değerlendirmeler yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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