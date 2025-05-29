Türkiye ve İngiltere'den Teknoloji Yatırımcıları Bir Araya Geldi

Türkiye ve İngiltere'den Teknoloji Yatırımcıları Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye-İngiltere Teknoloji Yatırımcıları Toplantısı, iki ülkenin önde gelen girişim sermayesi fonlarının temsilcileri ile yatırım işbirliklerini derinleştirmek amacıyla Londra'da gerçekleştirildi.

Türkiye ve İngiltere arasındaki yatırım işbirliklerini değerlendirmek amacıyla Türkiye-İngiltere Teknoloji Yatırımcıları Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi işbirliğiyle düzenlenen Venture Connect: Türkiye-İngiltere Teknoloji Yatırımcıları Toplantısı'nda, iki ülkenin önde gelen girişim sermayesi fonlarının temsilcileri bir araya gelerek yatırım işbirliklerini derinleştirme fırsatlarını masaya yatırdı.

Türkiye'yi temsilen Diffusion Capital Partners, ScaleX Ventures ve Arz Portföy'ün yetkililerinin katıldığı etkinlikte, İngiltere'den çok sayıda yatırım fonu yer aldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası fonların Türk girişimcilik ekosistemini doğrudan Türk paydaşlardan dinlemelerini istediklerini belirterek, "Bu toplantının, Türkiye ile İngiltere'deki girişim sermayesi fonlarının birbirlerini tanımaları açısından önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. İngiltere, finansal yatırımlar açısından bizim için en öncelikli pazarlardan biri. Bu ülkedeki etkimizi artırmaya yönelik çalışmalarımız sürecek." dedi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Elon Musk, Trump'ın danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu

Attığı imza pahalıya patladı! Elon Musk'tan Trump'a soğuk duş
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
5 gollü müthiş maç! Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu

5 gollü müthiş maç! Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı

Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
title