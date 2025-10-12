Haberler

Türkiye ve Güney Afrika Bilim ve Teknoloji İşbirliği Konuşuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Afrika Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Nzimande ile Boğaziçi Üniversitesinde bir araya gelerek, bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için adımlar attıklarını duyurdu.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nzimande ile Boğaziçi Üniversitesinde bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Kacır, "(Görüşmede) Bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında işbirliğimizi güçlendirecek adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
