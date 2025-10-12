Türkiye ve Güney Afrika Bilim ve Teknoloji İşbirliği Konuşuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Afrika Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Bonginkosi Emmanuel Nzimande ile görüşmesinde bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında işbirliğinin ele alındığını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nzimande ile Boğaziçi Üniversitesinde bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Kacır, "(Görüşmede) Bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında işbirliğimizi güçlendirecek adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.