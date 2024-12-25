Türkiye ve Filistin Ekonomik İşbirliği İleri Taşınıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı çerçevesinde Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Mohammed al Amour ile bir araya geldiğini bildirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve işgale karşı her zaman Filistin'in haklı davasının yanında yer alan Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari faaliyetlerini durduran yegane devlet olduğunu belirtti. Filistin'i siyasi ve diplomatik arenada destekleyen Türkiye'nin ticari ve ekonomik anlamda da Filistin ile ortaklığını güçlendirmeye büyük bir önem vermekte olduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda bugün Sayın al Amour ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmemizde ikili ticaret hacmimiz, Filistinli tüccarların ihtiyaçları ve tarımsal alandaki desteğimiz başta olmak üzere kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." - ANKARA