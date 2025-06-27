Türkiye ve Ermenistan Enerji İşbirliğini Görüşüyor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ile Türkiye ve Ermenistan arasında enerji alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ile Türkiye ve Ermenistan arasında enerji alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sayın Davit Khudatyan ile bir araya geldik. Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasında enerji alanında olası işbirliği imkanlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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