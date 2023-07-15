Türkiye ve Endonezya, lider ve gelişmekte olan ekonomileri temsil ediyor

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Türkiye ve Endonezya'nın lider ve gelişmekte olan ekonomileri temsil ettiğini ve Müslüman dünyada önemli rol oynadığını söyledi. Marsudi, Türkiye ile stratejik ortak olduklarını ve ticari ilişkilerin artabileceğine inandıklarını belirtti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Türkiye ve Endonezya'nın, lider ve gelişmekte olan ekonomileri temsil ettiğini ve farklı bölgelerde kayda değer etkileri olduğunu, çok büyük nüfuslu ülkeler arasında Müslüman dünyada önemli rol oynadığını söyledi.

Marsudi, 5. ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Endonezya ve Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu ve bu nedenle geçen yıl Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulduğunu belirten Marsudi, bu anlamda cumhurbaşkanı düzeyinde ikili ziyaretle ilgili olarak davet olduğunu, bunun üst düzey stratejik konseyin ilk toplantısının düzenlenmesi için kullanılabileceğini dile getirdi.

Marsudi, geçen yıl iki ülkenin liderlerinin imzaladığı stratejik ikili anlaşmaların da bu anlamda gözden geçirilebileceğini aktararak her iki taraftan da bu anlaşmaların uygulanması için karşılıklı bir taahhüt olduğunu ifade etti.

Ticari ilişkilerin de artabileceğine inandıklarını kaydeden Marsudi, iki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl neredeyse 3 milyar dolara ulaştığını ve önceki yıla oranla yüzde 29 artış kaydettiğini söyledi.

Marsudi, bu çerçevede Endonezya-Türkiye Geniş Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın müzakerelerine devam edebileceklerini işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayi alanındaki işbirliği ve yatırım için işletmeler arasındaki işbirliğinin artmasını ümit ediyoruz. Öncelikle elektrikli otobüsün ortak üretimi ve dağıtımı, ikincisi doğal gaz ve üçüncüsü de Gorontalo'daki gıda kompleksi ve Trans-Sumatra yolu, dördüncü olarak da gıda işleme stratejilerinin ve yatırımlarının artırılması. Türk özel sektörünün Endonezya'yı önemli bir endüstriyel merkez olarak kullanarak Asya-Pasifik piyasasına erişmesini ve aynı zamanda endüstriyel maddelerle ilgili kaynaklara erişmesini ümit ediyoruz."

"Türkiye ve Endonezya iki lider ve gelişmekte olan ekonomi"

Marsudi, Fidan ile görüşmesinde, ASEAN, Ukrayna'daki durum, Myanmar, Filistin ve Afganistan'daki durum gibi bölgesel ve uluslararası konuları da değerlendirdiklerini kaydetti.

Fidan ve ASEAN Genel Sekreteri Dr Kao Kim Hourn ile üçlü toplantı düzenlediklerine ilişkin Marsudi, "ASEAN ve Türkiye, bu anlamda stratejik işbirliğimizi destekleyerek küresel anlamda bir dayanışmayı da desteklemeye devam edecek. Türkiye'nin kapsayıcı ASEAN yaklaşımını desteklemesinden çok memnunum. ASEAN ve Türkiye, bizim bu anlamdaki pratiğe yönelik işbirliğimizi geliştirecek, terörizmle mücadele ve şiddete varan aşırıcılık, enerji dönüşümü, bilim ve teknoloji ve afet yönetimi konusundaki alanlarda da işbirliği yapılacak." ifadesini kullandı.

Marsudi, Endonezya'nın Türkiye'yle çok daha güçlü bir işbirliği gerçekleştirmeyi ümit ettiğinin altını çizerek ortak operasyon programını bu çerçevede pratiğe yönelik işbirliği alanlarıyla ve sektörel diyaloğu geliştirerek oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Türkiye ve Endonezya iki lider ve gelişmekte olan ekonomileri temsil ediyor. Farklı bölgelerimizde kayda değer etkileri olan iki ülke." değerlendirmesinde bulunan Marsudi, iki ülkenin G20, İslam İşbirliği Teşkilatı ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) üyesi olduğunu ve çok büyük nüfusu olan ülkeler arasında Müslüman dünyada önemli rol oynadığını belirtti.

Marsudi, iki ülkenin ortak çıkarlar doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini kaydederek "İki ülke en temel konularda şu ilkeleri paylaşıyor: Filistin için özgürlük, Afganistan'da barış ve Afgan kadınların haklarını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Ortak şekilde bazı kalkınma projelerinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Endonezya Üçüncü Ülkelere Yardım Örgütü arasında gerçekleştirilmesini ümit ettiklerini aktaran Marsudi, iki ülke arasındaki ortaklığı geliştirmeye ve bunun sadece iki ülke halklarına değil, tüm dünyaya yardımcı olmasını umduğunu söyledi.