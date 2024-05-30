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Türkiye ve Dünya Bankası, İklime Dirençli Ormanlar Projesi'ni Uygulamaya Aldı

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Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan İklime Dirençli Ormanlar Projesi (İDOP), Türkiye ve Dünya Bankası tarafından uygulamaya alındı. Proje, yangın riskinin fazla olduğu 14 ilde ormanların ve insanların yangınlara ve iklim değişikliği risklerine karşı dirençliliğini artırmayı hedefliyor.

Türkiye ve Dünya Bankası, ülkenin ormanları yangınlardan koruma kapasitesini güçlendirmenin amaçlandığı 400 milyon dolar tutarındaki İklime Dirençli Ormanlar Projesi'ni (İDOP) uygulamaya aldı.

Dünya Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, 2021'de yakın tarihte kaydedilen en kötü orman yangınlarını yaşadığına işaret edildi.

Türkiye'nin kıyı bölgelerinde yangınlar sonucu yok olan orman alanının, yıllık ortalama yanan orman alanının 8 katı büyüklüğünde olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, yangınların ölümlere, yüzlerce vatandaşın ve turistin tahliye edilmesine yol açtığı belirtildi.

İDOP'un, Türkiye'nin orman yangını yönetim kapasitesi ile yangın riskinin fazla olduğu 14 ilde ormanların ve insanların yangınlara ve artan iklim değişikliği risklerine karşı dirençliliğinin güçlendirilmesini destekleyeceği ifade edildi.

Proje kapsamında restore edilen ve korunan ormanlar ve peyzajların, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olacağı ve karbon emisyonlarını azaltacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, şunları kaydetti:

"Bugün toplumun ve ekosistemlerin korunması konusundaki kararlılığımız doğrultusunda çok önemli bir adım atıldı. İDOP, proaktif iklim değişikliği uyum eylemi ve dirençlilik oluşturma hedefine olan bağlılığımızı vurgulamaktadır. Proje kavram aşamasından uygulama aşamasına kadar Türkiye hükümeti ile yürüttüğümüz işbirliği, daha önce benzeri görülmemiş bir kararlılığı göstermektedir. Bu dönüşümsel girişimi rekor bir süre içinde uygulamaya koyarak iklim değişikliği zorluklarına proaktif bir şekilde müdahale etmede yeni bir standart belirlemiş olmaktan gurur duyuyoruz."

İDOP, halihazırda uygulanmakta olan diğer Dünya Bankası projelerini tamamlayıcı nitelikte. Dayanıklı peyzaj entegrasyonunu destekleyen 135 milyon dolarlık Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi ile belediye düzeyinde afet ve iklim direncini güçlendirerek orman yangını tehlikelerinin azaltılmasını destekleyen 449 milyon dolar tutarındaki Türkiye Deprem, Taşkın ve Orman Yangınları Acil Durum Yeniden İnşa Projesi, Dünya Bankasının diğer projeleri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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