Türkiye ve Çin Enerji İşbirliğinde Yeni Fırsatlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Çin'in farklı coğrafyalarda işbirliği yapabileceğini belirterek, "Bu, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar olabilir. Buralarda da işbirliğine açığız." dedi.

Bakan Bayraktar, Çin devlet televizyonuna bağlı faaliyet gösteren CGTN Türk'e verdiği mülakatta, Türkiye ile Çin arasındaki enerji işbirliğine yönelik değerlendirmede bulundu.

Çin ile özellikle nükleer, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler konusunda işbirliği yapılabileceğini belirten Bayraktar, enerjinin depolanması ve batarya konularında Türkiye'de önemli fırsatlar olduğunu, Çinli firmaların Türkiye'de üretim yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Bayraktar, Çin ile enerjide geliştirilebilecek yeni işbirliği projelerine ilişkin, "Türkiye ile Çin farklı coğrafyalarda işbirliği yapabilir. Bu, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar olabilir. Türkiye ile Çin arasındaki işbirliği fırsatları, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi vesilesiyle düzenlenen toplantılarda gündeme geldi. Çin'de Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie'in yanı sıra şirketlerle bir araya geldik. Çin ile enerjide işbirliği yapabileceğimiz çok alan var." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz üstü rüzgar projesine ilgi

Bakan Bayraktar, Çin ile deniz üstü (offshore) rüzgar santrali projesi üzerinde konuştuklarını belirterek, "Deniz üstü rüzgar santrali dediğimiz proje, Türkiye'de bir ilk olacak ve belki biz bunu Çinli şirketlerle yapacağız. Elektriği özellikle Avrupa'ya taşıma noktasında yeni enerji nakil hatları inşa etmeyi planlıyoruz. 2035 için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir program açıkladık ve buna çok ciddi ilgi var. Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi ile de gayet uyumlu." ifadesini kullandı.

Trakya'da karbonsuz enerji ve veri merkezi projesi önerisi

Bayraktar, nükleer enerji konusunun Çin ile en önemli işbirliği alanlarından olabileceğini vurguladı.

Bu konuda da uzun yıllara dayanan bir müzakere süreci olduğunun altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ziyaret kapsamında özellikle Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie'ye ifade ettim. Özellikle Trakya'da kurmayı düşündüğümüz nükleer santral projesini dünya çapında bir karbonsuz enerji ve data merkezine döndürme gibi bir önerimiz oldu. Yani, içinde yenilenebilir enerjinin, güneşin, rüzgarın, depolamanın, data merkezinin ve nükleer santralin olduğu devasa bir enerji ve data parkından bahsediyoruz. Bu oldukça ilgi çekti. Bunun, iki ülkenin ortak menfaatine de uygun bir proje olduğunu düşünüyorum. Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler konusunda işbirliği yapabiliriz. Nadir toprak elementlerinde Türkiye'nin bulduğu rezervlerin ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı projeleri görüşüyoruz. Petrol ve doğal gaz alanında da işbirliğimiz devam ediyor."

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin çok önemli bir pazar ve büyüyen bir ekonomi olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Türkiye'yi adeta ikinci bir üretim üssüne dönüştürüp özellikle ticaret savaşlarının, yaptırımların veya engellemelerin olduğu bir dünyada, Türkiye'nin lojistik avantajlarını kullanarak Türkiye üzerinden rahatlıkla farklı coğrafyalara geçmek mümkün olabilir. Bu anlamda işbirliğimizi daha kalıcı ve uzun soluklu hale getirecek şekilde yenilenebilir projeleri, diğer projeleri değerlendiriyoruz. Yani, 'güneş panellerini gelin Türkiye'de imal edin, rüzgar türbinlerini burada imal edin' diyoruz. Buna Türkiye olarak altyapımız hazır."