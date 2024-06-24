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Türkiye ve Cezayir Arasında Ticaret Hacmi Hedefine İlişkin Açıklama

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Cezayir arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Bolat, iki ülke arasında çok yakın zamanda Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanacağının müjdesini verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Cezayir arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "İki ülke arasında çok yakın zamanda Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanacağının müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Bolat, Türkiye'nin onur konuğu olduğu 55. Uluslararası Cezayir Fuarı dolayısıyla gittiği ülkede Cezayir Ticaret Heyeti Açılış Programı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen temsilcilerinden oluşan bir heyetle yaptıkları ziyaretin, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirme konusunda önemli olduğunu bildiren Bolat, Cezayir Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Tayeb Zitouni ile geçen yılın kasım ayında iki ülke Cumhurbaşkanları başkanlığında Cezayir'de gerçekleştirdikleri Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ikinci dönem toplantısı kapsamında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanmasına ilişkin ortak bildiri imzaladıklarını anımsattı.

"Cezayir'de firmalarımızın toplam yatırım tutarı 6 milyar doları aştı"

Bolat, Cezayir ile ikili ticaret hacminin geçen yıl sonunda 6,3 milyar dolar olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakam, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek seviyedir. 2024 yılının ilk 5 ayında yükseliş trendinin sürmekte olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Nitekim ikili ticaret hacmimiz, bu yılın ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış kaydederek yaklaşık 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ortak ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolara ulaştırma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz, iki ülke arasında çok yakın zamanda Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanacağının müjdesini vermek istiyorum."

Cezayir ve Türkiye arasındaki ilişkilerin olumlu seyir izlediğine dikkati çeken Bolat, 55. Uluslararası Ticaret Fuarı'na 51 ihracatçı firma, kurum ve kuruluşun katılımıyla Bakanlık destekleriyle milli katılım organizasyonu düzenlendiğini aktardı. Bolat, Bakanlıkça Cezayir'e yönelik düzenlenen ticari etkinliklerin hız kesmeden sürdürüldüğünü bildirdi.

Bolat, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlara da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gelişmiş ve kalifiye iş gücü, istikrarlı ve düzenli yatırım ortamı, gelişmiş yatırım teşvik sistemi, yatırımcı dostu hükümet politikaları, stratejik coğrafi konumu tüm dünyadan birçok yatırımcı için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Cezayir, Türkiye'nin sadece Afrika'ya açılan kapısı değil, aynı zamanda Afrika'daki en büyük yatırım ortağı. Cezayir'de firmalarımızın yatırım tutarı 6 milyar doları aştı. Türkiye, Cezayir'de petrol ve doğal gaz harici en çok yatırım yapan ve en çok istihdam sağlayan ülkedir."

"Cezayirli yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazırız"

Cezayirli yatırımcılara Türkiye'de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Bolat, iki ülke arasında başta tarımsal mekanizasyon ve güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji, su altyapısı, hidrokarbon ve madencilik konularında işbirliği ve karşılıklı yatırımların artırılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bolat, iki ülke arasında 7 Mayıs'ta Ankara'da imzalanan anlaşmayla karşılıklı uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığını, uçuş sayısının haftalık 35'ten 80'e çıkarıldığını da anımsattı.

Türk müteahhitlik firmalarının Cezayir'de bugüne kadar 21,3 milyar dolar değerinde 636 proje üstlendiğini bildiren Bolat, sektörün Cezayir'i önemli bir ortak olarak gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Cezayir Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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