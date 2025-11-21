Türkiye ve Bulgaristan Dış Ticaret Hedefini 10 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bulgaristan ile 2024'te 7,7 milyar dolar düzeyinde olan dış ticareti, 10 milyar doların üzerine çıkarmak istediklerini belirtti.

TİM'den yapılan açıklamada TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen Bulgaristan Alım Heyeti programındaki konuşmasına yer verilen Gültepe, iki ülke arasındaki karşılıklı ticareti geliştirmek için Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) ile mutabakat zaptı (MoU) imzaladıklarını bildirdi.

Gültepe, Bulgaristan ile 2024'te 7,7 milyar dolar düzeyinde olan dış ticareti, 10 milyar doların üzerine çıkarmak istediklerini belirterek, iki ülkenin mevcut potansiyeline bakıldığında hedefe kısa sürede ulaşmalarının önünde engel olmadığının altını çizdi.

Türkiye'nin Bulgaristan'ın ithalatında 3. ülke olduğunu belirten Gültepe, 2024'te 11 bin 500'ü aşkın Türk firmasının Bulgaristan'a 5,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

Gültepe, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yılın 9 ayında ise Bulgaristan'a ihracatımız 4 milyar dolara ulaştı. Bulgaristan pazarında özellikle demir, kimya, madencilik, çelik ve elektrik-elektronik sektörlerinde çok güçlüyüz. Karşılıklı kazan-kazan ilkesi çerçevesinde bu 5 sektöre yenilerini eklemek istiyoruz. Coğrafi konumumuzu, yakından tedarik avantajına dönüştürüp karşılıklı ticaret hacmimizi hızla güçlendirebiliriz. Yakından tedarikin stratejik önem kazandığı bu süreçte, yenilikçi ve farklı işbirliği modelleri ile ticaretimizde çok büyük başarı hikayeleri yazabileceğimize inanıyorum."

"Bulgaristan ile Türkiye birçok alanda işbirliği yaptı"

Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov da Bulgaristan ile Türkiye'nin birçok alanda işbirliği yaptığını ifade etti.

Yakimov, "Bu gibi buluşmalar, ortaklıkları geliştirme, ticaret odaklı çalışmaları güçlendirme açısından büyük önem arz ediyor. Bununla birlikte yatırım ortamı oluşturan ticaret buluşmaları, üretim, hizmet ve sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlıyor. Türkiye'yi Bulgaristan için önemli bir partner olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu ise İstanbul'da düzenledikleri heyet programı ile kartvizit alışverişinden öteye iki ülke arasında kalıcı bağlar kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Nemutlu, "Bugün ayrıca TİM ile BULTİŞAD arasında önemli bir işbirliği mutabakat muhtırası imzalama ayrıcalığına sahibiz. Bu belge ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağları derinleştirme, bilgi ve inovasyon alışverişini kolaylaştırma ve hizmet verdiğimiz iş çevreleri için yeni fırsatlar oluşturma konusundaki ortak taahhüdümüzü temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış programı sonrası TİM ve BULTİŞAD arasında MoU mutabakat zaptı imzalandı.

Etkinlik, açılış programı ve imza töreninin ardından Türkiye-Bulgaristan iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen B2B ikili iş görüşmeleri ile devam etti.