Haberler

Türkiye ve Bulgaristan Dış Ticaret Hedefini 10 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, 2024'te Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dış ticaret hacmini 7,7 milyar dolardan 10 milyar dolara ulaştırmak istediklerini açıkladı. İki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için önemli işbirlikleri imzalandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bulgaristan ile 2024'te 7,7 milyar dolar düzeyinde olan dış ticareti, 10 milyar doların üzerine çıkarmak istediklerini belirtti.

TİM'den yapılan açıklamada TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen Bulgaristan Alım Heyeti programındaki konuşmasına yer verilen Gültepe, iki ülke arasındaki karşılıklı ticareti geliştirmek için Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) ile mutabakat zaptı (MoU) imzaladıklarını bildirdi.

Gültepe, Bulgaristan ile 2024'te 7,7 milyar dolar düzeyinde olan dış ticareti, 10 milyar doların üzerine çıkarmak istediklerini belirterek, iki ülkenin mevcut potansiyeline bakıldığında hedefe kısa sürede ulaşmalarının önünde engel olmadığının altını çizdi.

Türkiye'nin Bulgaristan'ın ithalatında 3. ülke olduğunu belirten Gültepe, 2024'te 11 bin 500'ü aşkın Türk firmasının Bulgaristan'a 5,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

Gültepe, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yılın 9 ayında ise Bulgaristan'a ihracatımız 4 milyar dolara ulaştı. Bulgaristan pazarında özellikle demir, kimya, madencilik, çelik ve elektrik-elektronik sektörlerinde çok güçlüyüz. Karşılıklı kazan-kazan ilkesi çerçevesinde bu 5 sektöre yenilerini eklemek istiyoruz. Coğrafi konumumuzu, yakından tedarik avantajına dönüştürüp karşılıklı ticaret hacmimizi hızla güçlendirebiliriz. Yakından tedarikin stratejik önem kazandığı bu süreçte, yenilikçi ve farklı işbirliği modelleri ile ticaretimizde çok büyük başarı hikayeleri yazabileceğimize inanıyorum."

"Bulgaristan ile Türkiye birçok alanda işbirliği yaptı"

Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov da Bulgaristan ile Türkiye'nin birçok alanda işbirliği yaptığını ifade etti.

Yakimov, "Bu gibi buluşmalar, ortaklıkları geliştirme, ticaret odaklı çalışmaları güçlendirme açısından büyük önem arz ediyor. Bununla birlikte yatırım ortamı oluşturan ticaret buluşmaları, üretim, hizmet ve sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlıyor. Türkiye'yi Bulgaristan için önemli bir partner olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu ise İstanbul'da düzenledikleri heyet programı ile kartvizit alışverişinden öteye iki ülke arasında kalıcı bağlar kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Nemutlu, "Bugün ayrıca TİM ile BULTİŞAD arasında önemli bir işbirliği mutabakat muhtırası imzalama ayrıcalığına sahibiz. Bu belge ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağları derinleştirme, bilgi ve inovasyon alışverişini kolaylaştırma ve hizmet verdiğimiz iş çevreleri için yeni fırsatlar oluşturma konusundaki ortak taahhüdümüzü temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış programı sonrası TİM ve BULTİŞAD arasında MoU mutabakat zaptı imzalandı.

Etkinlik, açılış programı ve imza töreninin ardından Türkiye-Bulgaristan iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen B2B ikili iş görüşmeleri ile devam etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
title