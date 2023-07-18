Türkiye ve Birleşik Krallık, Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmelere başladı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın ticaret ortaklığını revize ederek kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmelere başladığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın ticaret ortaklığını revize ederek kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmelere başladığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Birleşik Krallık bugün kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için görüşmelere başladı.

Aralık 2020'de imzalanan mevcut anlaşma, ağırlıklı olarak sanayi ürünlerini kapsıyor ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ticaret akışının ve tedarik zincirlerinin korunmasını sağlıyor. Mevcut anlaşmada bulunan gözden geçirme maddesi, Birleşik Krallık ve Türkiye'yi, ticari ilişkilerini yeniden değerlendirmeye yönlendirdi.

Geçen yıl başlayan söz konusu çalışma neticesinde, her iki ülke de ticari ilişkilerini genişletmenin ve derinleştirmenin değerli olacağı sonucuna vardı. Yetkililer, söz konusu gözden geçirme sürecini sonuçlandırmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesi kapsamında bir araya geldi ve geliştirilmiş bir STA için çalışma yönünde anlaştı.

Her iki ülke de karşılıklı büyüme ve refahı artırıcı etkiye sahip küresel ticaret kurallarına dayalı serbest ticaret ortamını desteklemenin, her zamankinden daha önemli olduğunu kabul ediyor. Bu kapsamda hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın modern ekonomilerine tam anlamıyla yakışan ve 21. yüzyıla uygun, güncel bir anlaşmaya yönelik çalışma fırsatı bulunuyor. - ANKARA