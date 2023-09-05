Türkiye ve Birleşik Krallık İş Dünyası Temsilcilerini Buluşturacak

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen Invest in Türkiye Forum 2023'ün (Türkiye'de Yatırım Forumu 2023) iki ülkenin iş dünyası temsilcilerini 19 Eylül'de Londra'da buluşturacağı bildirildi.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen Invest in Türkiye Forum 2023'ün (Türkiye'de Yatırım Forumu 2023) iki ülkenin iş dünyası temsilcilerini 19 Eylül'de Londra'da buluşturacağı bildirildi.

Etkinliği düzenleyen EEL Events'ten yapılan açıklamada, etkinliğin Londra'da St. Ermin's Hotel'de ve İngiliz parlamentosunda düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, Türk ve İngiliz konukları, yatırımcıları ve düşünce liderlerini bir araya getirecek etkinlikle, katılımcıların değerli bağlantılar kurması, öngörülerin paylaşılması ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ekonomik bağları daha da güçlendirebilecek bir sinerji ortamının yaratılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ekonomik ilişkiler tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EEL Events Kıdemli Proje Yöneticisi Emine Azed Acar, söz konusu etkinliğin mevcut ekonomik ortamda önemini vurguladı.

Acar, "Invest in Türkiye Forum 2023, uluslararası yatırımcılara ve iş dünyası liderlerine Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik koridoruna dahil olmaları için eşsiz bir platform sunuyor." dedi.

İkili ilişkilerin ekonomik olarak oluşturduğu potansiyele dikkati çeken Acar, "Ekonomik ilişkilerin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu etkinlik, bu ortaklığın sunduğu muazzam fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin mutlaka katılması gereken bir etkinlik." ifadesini kullandı.

EEL Events açıklamasında, etkinliğin önde gelen Türk ve İngiliz konukları, yatırımcıları ve düşünce liderlerini bir araya getiren bir ağ oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

Etkinlikte Türkiye'nin dinamik ekonomik ortamında öne çıkan önemli temaların ve fırsatların ele alınacağı belirtilen açıklamada, etkinlik kapsamında düzenlenecek oturumlarda iklim geçişinin finansmanı, 2023 için birleşme ve satın alma görünümü, sürdürülebilir altyapı yatırımları, yeşil enerji ölçeklenebilirliği ve proje finansmanı gibi başlıkların görüşüleceği kaydedildi.

Açıklamada, etkinliğe ilişkin daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için www.eelevents.co.uk/upcoming-events/invest-in-turkey-forum-2023 adresini ziyaret edilebileceği belirtildi.